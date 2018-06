Par ce refus net, le Valais tourne la page pour de bon

C’est à se demander s’ils y ont vraiment cru. Au stamm du camp des partisans à Sion 2026 ce dimanche dans la capitale valaisanne, les premières tendances ont tiré les mines vers le bas. Très vite, on a haussé les épaules. «C’était une belle aventure jusqu’ici», soupire le directeur technique de la candidature, Grégory Saudan. Car le résultat s’est très vite annoncé limpide. Plus on s’approche de la plaine, plus le «non» est fort. Il n’y a guère que les localités au destin exclusivement touristique qui disent clairement «oui». Celui de Crans-Montana (57%) tranche ainsi avec le refus de Martigny (61%). Le plébiscite d’Évolène (65%) se fait enterrer par le véritable camouflet infligé par la capitale et potentielle ville hôte (60%). La règle se vérifie dans tout le canton sauf à Zermatt où, comme pour les JO de 2006, les intérêts locaux prévalent. Autre phénomène, le «oui» du bout des lèvres du Haut-Valais germanophone se change en «non» sec et sonnant à mesure que l’on descend le Rhône vers le Chablais (voir la carte).

Avec 54% de «non» et une participation qui crève le plafond (62%), le signal est sans équivoque. «C’est une belle occasion manquée, regrette le président du PLR Valaisan, René Constantin, le premier parti à s’être mobilisé. Il faut croire que le Valais n’est plus prêt à prendre des risques.» Chef du comité de campagne, Vincent Riesen partage l’analyse. «On partait de loin, de trop loin sans doute. Il a manqué un message fort pour contrer le climat de peur instauré par les opposants.»

Des manques, mais aussi des erreurs. Citons le bidon d’essence au sommet du Cervin par Christian Constantin, lequel était devenu aussi présent que gênant, le scandale des «Panama Papers» qui emporte l’ancien président Jean-Philippe Rochat, ou encore une communication toujours à rebours de celle des adversaires. «Il y a eu des erreurs, sans doute, des dérapages dans les deux camps, mais si c’était à refaire, je referais la même chose», concède, déçu mais pas amer, le conseiller d’État Frédéric Favre (PLR).

Son collègue Christophe Darbellay (PDC) dénonce, sans les citer, des fake news qui ont empoisonné la campagne. À ses côtés, le président de la ville de Sion, Philippe Varone (PLR), évoque «un dossier solide qui n’a pas suffi à rassurer». Pas plus que les promesses du CIO qui, malgré une mobilisation inédite de la part de l’instance de Vidy, n’ont pas été entendues dans le Vieux-Pays.

Pas un vote de défiance

Engagées comme jamais dans cette campagne, les autorités sont désavouées. Mais pour autant, personne dans le camp des promoteurs ne considère qu’il s’agit d’un vote de défiance. «Il faut relativiser. Le vote portait sur l’idée olympique qui, de fait, n’intéresse plus les Valaisans», soutient Serge Métrailler, président du PDC du Valais romand, première formation du canton. Même les opposants n’insistent pas sur cette question. «La population a montré qu’elle avait d’autres préoccupations, pour son tourisme notamment. Engageons ce débat», clame le député écologiste Thierry Largey. «Prenons les 100 millions qui étaient prévus pour les JO (ndlr: par le Canton) et lançons un appel à idées pour faire avancer le Valais», renchérit Léonard Bender, architecte.

C’était la cinquième tentative valaisanne d’organiser les Jeux olympiques d’hiver. Et à l’exception de la première idée pour les JO de 1968, le peuple avait toujours plébiscité le projet, atteignant 67% pour les Jeux de 2006 lors du vote en 1997. Vingt ans après, le risque des dettes ou la peur du CIO ne suffisent pas à expliquer ce résultat. Beaucoup y voient le symbole d’un Valais qui change, qui ne veut plus limiter son destin à son tourisme d’hiver. Douchés en 1999 par le CIO qui lui avait préféré Turin, les élus avaient dit «plus jamais». «Les politiques ont la mémoire courte, pas le peuple», lance Cyrille Fauchère, coprésident de l’UDC du Valais romand. Et cette fois, le rappel est définitif. (TDG)