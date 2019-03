PLR: Kaspar Michel dans la course aux Etats

Le PLR du canton de Schwyz a lancé son représentant du gouvernement Kaspar Michel, 48 ans, dans la course pour le Conseil des Etats. Quatre libéraux-radicaux, dont trois femmes, sont en lice pour le National.

Les 150 membres du PLR ont approuvé à l'unanimité mardi soir la candidature de M. Michel, a indiqué à l'agence d'information Keystone-ATS le porte-parole du parti Roger Bürgler. Il tentera de conquérir le siège du sortant Peter Föhn (UDC), qui ne se représente pas.

Le candidat PLR sera aux prises avec le PDC Othmar Reichmuth, également conseiller d'Etat schwyzois. L'autre siège schwyzois à la Chambre des cantons est occupé par Alex Kuprecht (UDC), qui se représente le 20 octobre.

Ce n'est pas un hasard si le PLR a tenu son assemblée à Küssnacht: Petra Gössi, conseillère nationale et présidente du PLR Suisse, vit dans la commune du lac des Quatre-Cantons. Le parti a inscrit la «locomotive électorale» de 43 ans, sur sa liste de candidats au National aux côtés de Heinz Theiler, Sibylle Ochsner et Marlene Müller. Ces nominations ont également été approuvées à l'unanimité. C'est la première fois que le PLR schwyzois présente plus de femmes que d'hommes sur sa liste principale. Le canton compte quatre conseillers nationaux: un PDC, un PLR, et deux UDC. De l'aveux même du porte-parole Roger Bürgler ravir un second siège libéral-radical serait toutefois une surprise. (ats/nxp)