Nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

Un froid sibérien traverse la Suisse entre lundi et mercredi. Les températures ressenties en plaine se situeront entre -14 et -16°C, selon MétéoSuisse. Des embruns congelants pourraient assaillir les bateaux amarrés aux rives lacustres et les voitures à proximité.

En maints endroits, on a enregistré les températures les plus basses de l'hiver, avec des records à -28,3 degrés au col de l'Ofen (GR), à 1970 mètres, et -15,6 degrés en dessous de 1000 mètres.

Cette marque a été mesurée à Brülisau (AI), à 915 mètres d'altitude, a indiqué meteonews. Le mercure est descendu à -14,2 degrés sur l'Uetliberg (ZH/869 mètres), -13,3 à Elm (GL/958 mètres). En Suisse romande, en dessous de 1000 mètres, c'est Saignelégier (JU), à 969 mètres, qui a le plus grelotté avec -13,2 degrés.

Plus bas, le thermomètre a souvent franchi la barre des -10 degrés, comme à Reconvilier (BE/731 mètres) avec -11,5, Oron-la-Ville (VD/830 mètres) avec -11,3 ou Vucherens (VD/710 mètres) avec -11,2.

Flocons annoncés

En altitude, derrière le record du col de l'Ofen, meteonews a mesuré -26,9 degrés au Jungfraujoch (BE/3580 mètres) ou -26,4 au Corvatsch (GR/3315 mètres). Sur les sommets romands, la palme revient aux Diablerets (VD/2966 mètres) avec -20,9 et au Moléson (FR/1972 mètres) avec -19,8.

Les températures dans la journée ne devraient pas dépasser les -5 degrés mais à cause de la bise, le ressenti est plus important. Cette vague s'étend à toute l'Europe alors que des températures anormalement hautes sont observées dans l'Arctique.

Dès jeudi en Suisse, la neige entrera dans la danse. Les flocons tomberont jusqu'en plaine. Le mercure devrait remonter lentement, surtout en montagne, selon MétéoSuisse. (ats/nxp)