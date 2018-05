Nouvelle grève dimanche, un TGV sur deux circulera

Le trafic ferroviaire sera perturbé ce dimanche pour la 17e journée de grève contre la réforme de la SNCF, avec en moyenne la moitié des TGV et des trains Transilien, et deux TER sur cinq, en circulation. Les grévistes en appellent à une «journée sans cheminots».

Les perturbations seront plus fortes sur les trains Intercités, seul un sur trois devrait circuler, a ajouté samedi la direction de la SNCF dans un communiqué. A l'international, il y aura un train sur deux, avec un trafic «normal» pour les Eurostar et «quasi normal» pour les Thalys. Quatre aller-retour seront assurés entre Paris et Zurich, trois entre Paris et Genève via Lyon et deux entre Paris et Lausanne, selon la page d'informations TGV-Lyria samedi à 17h00.

Les syndicats de la SNCF resteront mobilisés lundi, pour la 18ème journée de grève, en lançant une «vot'action», une consultation d'une semaine auprès des cheminots pour savoir s'ils sont «pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement». Ils appellent également à un autre temps fort pour lundi, une «journée sans cheminots» ayant pour «objectif zéro train». La neuvième séquence de grève doit s'achever mardi à 07h55.

Depuis le début du mouvement, le 3 avril, le taux de grévistes est passé de plus de 30% à 15% des salariés, mais il se maintiendra toutefois au dessus des 50% ce week-end parmi les conducteurs (55%). (ats/nxp)