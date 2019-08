Nouvelle bataille sur l'AVS en vue au Parlement

La nouvelle réforme de l'AVS ferait travailler les femmes jusqu'à 65 ans. La pilule serait adoucie pour celles qui sont proches de la retraite, mais les modalités du projet transmis mercredi par le Conseil fédéral au Parlement sont très controversées. Rien n'est joué.

Une réforme est urgente et nécessaire pour stabiliser l'AVS, insiste le gouvernement. Depuis 2014, ses recettes et dépenses sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier.

L'harmonisation progressive de l'âge de la retraite des femmes avec celui des hommes devrait rapporter 10 milliards de francs. Le peuple y ayant déjà dit «non» deux fois, le gouvernement propose des compensations pour les femmes nées entre 1959 et 1967 si la réforme entre en vigueur en 2022 comme il le souhaite.

Le volume prévu avait divisé en consultation, la gauche voulant aller plus loin, la droite moins loin. Le Conseil fédéral a tranché en faveur de compensations d'un montant cumulé de quelque 700 millions en 2031.

Les femmes à moyens ou bas revenus qui partent en retraite anticipée verront leur réduction de rente limitée. Celles qui gagnent moins de 56'880 francs pourront même arrêter de travailler à 64 ans sans réduction de rente. Les femmes de la génération concernée seront aussi encouragées à travailler au moins jusqu'à 65 ans pour accroître leur rente.

L'âge de la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an à partir de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la réforme.

0,7 point de TVA

Un financement additionnel s'impose car il manquera toujours 21 milliards à l'AVS pour payer les rentes en 2030. Le gouvernement mise sur la TVA. Grâce au soutien populaire en mai à la réforme de la fiscalité des entreprises englobant un volet compensatoire en faveur de l'AVS, le gouvernement peut se borner à la relever de 0,7 point de pourcentage au lieu du 1,5% qui aurait peiné à passer le cap du Parlement.

Le reste du projet n'a pas été remanié à l'issue de la consultation. La réforme du 1er pilier doit permettre à tout le monde de partir à la retraite de manière flexible entre 62 et 70 ans. La population sera toutefois incitée à travailler au-delà de 65 ans: les petits revenus continueraient d'être exonérés de cotisations (franchise mensuelle de 1400 francs) et les cotisations versées après 65 ans permettront d’améliorer la rente.

Deux ans après le refus par le peuple de la réforme conjointe des premier et deuxième piliers, la réforme doit assurer le financement de l'AVS à l'horizon 2030. Une autre réforme devrait toutefois suivre au milieu des années 2020, a averti à plusieurs reprises le gouvernement. (ats/nxp)