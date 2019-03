Nouveau terminal à l’aéroport de Payerne

Environ vingt ans après les débuts de l'aventure, l'aéroport de Payerne (VD) est fin prêt. Il a mis officiellement en exploitation vendredi son nouveau terminal d'aviation d'affaires.

«Payerne Airport» dispose désormais de toutes les infrastructures et autorisations pour se développer. Construit par Speedwings en partenariat avec la commune de Payerne et avec l'appui du canton, le nouveau bâtiment fait 177 mètres de long et 100'000 m3, pour un coût global de quelque 30 millions de francs.

Un temps radieux pour l'inauguration du terminal d'aviation d'affaires de Payerne Airport.https://t.co/9Mnj4mE5Pz pic.twitter.com/UVOm3Cd1kw — Promotion économique (@promfr) 29 mars 2019

Nouvelles perspectives

Hangars pour les avions, salons d'accueil pour les passagers, douanes, business center avec bureaux, salles de conférences, salles de repos, etc: le dispositif, qui représente la 3e étape de la réalisation de l'aéroport civil, se veut aussi complet que possible.

«Il s'agit d'un grand jour», s'est félicité Damien Piller, président de Speedwings. La mise en exploitation de cette infrastructure «ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le développement de toute la région», a-t-il affirmé, selon le communiqué.

Multiples atouts

Les avantages de Payerne Airport sont nombreux, selon ses promoteurs. Proche de Lausanne, Fribourg, Berne ou Neuchâtel, il est à côté de l'autoroute. De plus, des terrains sont prêts à accueillir encore de nouvelles constructions. Environ 8400 mouvements civils sont autorisés par année, mais il ne devrait pas y avoir d'avions gros-porteurs pour le tourisme.

«Le projet Aéropôle constitue un poumon économique essentiel afin d'implanter des entreprises et de créer des emplois dans la Broye», a relevé la syndique de Payerne Christelle Luisier. «La Broye peut être fière de ce nouveau et prometteur fleuron industriel», s'est enthousiasmé Pierre-André Arm, directeur de la Coreb.

Des emplois espérés

Une vingtaine de nouveaux postes de travail ont été créés dans un premier temps. A l'avenir, entre 1500 et 2000 emplois sont espérés grâce à ces nouvelles infrastructures. (ats/nxp)