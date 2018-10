Non aux «plateformes de débarquement»

Libye Plus d'une centaine de cadavres ont été retrouvés à Syrte, ancien fief de l'EI qui avait été repris fin 2016 par les forces gouvernementales. Plus...

Libye Victimes de viols utilisés en Libye «comme arme de guerre», des hommes témoignent. Une enquête documentaire sera diffusée le 23 octobre sur Arte. Plus...

Méditerranée Affrété par plusieurs ONG, le Mare Jonio est en route pour aider les migrants en perdition au large de la Libye. Plus...

Maghreb Loin de trouver la stabilité, la Libye subit à nouveau la guerre des milices. Analyse d’enjeux complexes aux portes de l’Europe. Plus...

Libye Les combats entre groupes rivaux dans Tripoli ont fait plus de cent morts et 400 blessés en un mois. Plus...