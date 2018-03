Neuchâtelois invités à descendre dans la rue

A l'appel d'un comité de crise, la population neuchâteloise est invitée à descendre samedi dans la rue pour exprimer son mécontentement à la politique d'austérité de l'Etat. Les syndicats et les partis de gauche réclament un changement de politique.

La manifestation, placée sous le slogan «Pour un canton qui croit en son avenir. Pour en finir avec l'austérité», doit débuter vers 10h30 à la Place de la gare à Neuchâtel. Des représentants d'institutions touchées par les coupes budgétaires prendront la parole. «Nous espérons rassembler tous ceux qui en ont ras-le-bol qu'on s'en prenne toujours à eux», a relevé Claude Grimm, secrétaire syndicale du Syndicat des services publics (SSP). L'objectif du rassemblement est de provoquer un changement de politique du gouvernement et d'ouvrir un dialogue social.

Le comité de crise, qui regroupe des organisations syndicales, des partis politiques de gauche et des milieux associatifs, réclame la suppression du frein à l'endettement, à l'origine des mesures d'austérité. Il veut aussi que l'Etat trouve de nouvelles recettes.

Message aux autorités

Les organisateurs attendent du Conseil d'Etat et du Grand Conseil qu'ils prennent des mesures efficaces pour lutter contre la fraude fiscale. Ils leur demandent aussi de pratiquer une politique de soutien à la relance économique.

Le plan financier du programme de législature 2018-2021 prévoit une quarantaine de mesures d'économies à partir de 2019 pour assainir les finances. Le Grand Conseil devrait l'examiner ce printemps. L'objectif est de sortir des chiffres rouges en 2020.

Pour le comité de crise, ce sont les personnes les plus démunies qui sont les plus grandes victimes de ces mesures d'austérité. Il estime dans un tract que l'Etat fait payer aux personnes les plus défavorisées les difficultés financières.

Mesures contestées

Ces mesures englobent aussi bien des baisses de subventions aux personnes et aux institutions, que des réductions de prestations de l'Etat. Le gouvernement compte fermer le site de Neuchâtel de la Haute Ecole de musique et augmenter les effectifs des classes.

Les bénéficiaires de prestations complémentaires en EMS verront leur argent de poche diminuer, le montant passant de 260 à 200 francs par mois. Le travail des archéologues, des assistants sociaux et des orthophonistes est aussi touché par ce plan d'assainissement.

(ats/nxp)