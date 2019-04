Neuchâtel lance «Box ton lunch»

Pacifique Des tonnes de plastique poussées par les courants marins jusque dans les estomacs des animaux uniques de cet archipel de l'océan pacifique, sont ramassées par des bénévoles. Plus...

Philippines Le cadavre d'une baleine a révélé que le cétacé était mort de faim faute de pouvoir s'alimenter: il avait 40 kilos de déchets en plastique dans l'estomac. Plus...

Plastique Video Melissa Matteucci a tout quitté pour s'installer au Cambodge et monter une association qui propose à des femmes sans emploi de créer des objets en recyclant des déchets. Un reportage raconte cette aventure. Plus...

Environnement Video Le pays scandinave est un modèle à suivre en matière de récupération des contenants en plastique. Plus...

Suisse Il ne sera dorénavant plus possible de recevoir gratuitement des sacs en plastique dans les magasins valaisans. Plus...