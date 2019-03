Nespresso veut recycler toutes les capsules

Nespresso, actuellement un des plus gros producteurs de capsules en aluminium au monde pour ses différentes boissons, voudrait inciter d'autres acteurs de la branche à faire un geste en faveur de l'environnement, en les faisant participer à son propre programme de recyclage.

Des discussions dans ce sens ont actuellement lieu avec «plusieurs entreprises», a indiqué vendredi une porte-parole de la filiale de la multinationale agro-alimentaire Nestlé. En échange d'une contribution financière, les concurrents pourraient alors participer à l'élaboration de la logistique et de l'infrastructures d'un système commun.

Seulement 1 capsule sur 4 est réutilisée

Les capsules récupérées seront recyclées dans les installations locales existantes de Nespresso, où l'entreprise sépare le café de l'aluminium. Le métal peut ensuite être réutilisé.

La clientèle de Nespresso peut d'ores et déjà retourner les capsules usagées dans des points de collecte ou par la Poste. Mais pour l'heure, à peine plus d'une capsule Nespresso sur quatre (28%) est recyclée.

A l'avenir, les points de collecte pourraient également accepter des capsules d'autres marques. Les concurrents conditionnant leurs produits dans des capsules en aluminum - souvent compatibles avec le système Nespresso - sont actuellement une vingtaine.

L'impact environnemental des emballages est de plus en plus pris en compte par les consommateurs et les entreprises, mais est aussi devenu un thème politique de premier plan. A partir de 2021, plusieurs produits plastiques à usage unique seront bannis de l'Union européenne (UE). (ats/nxp)