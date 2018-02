Nemo, grand vainqueur des Swiss Music Awards 2018

Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards (SMA) qui ont été remis vendredi soir au Hallenstadion à Zurich. Il a remporté quatre trophées. Züri West a été sacré meilleur groupe 2018 et le «Best act Romandie» a été attribué à la rappeuse Danitsa.

Le rappeur biennois Nemo a remporté les trophées de «Best male solo act», de «Best breaking act», de «Best act live» et de «Best hit». Il avait été désigné meilleur talent lors des SMA 2017.

Eliane a reçu un pavé de béton en tant que «Best female solo act». En plus du titre de meilleur groupe, Züri West a aussi été récompensé pour le meilleur album, «Love». L'«Artist Award» a été attribué à Faber et le «Tribute Award» à Martin Ain, fondateur et bassiste de Celtic Frost, décédé en octobre dernier. Ed Sheeran remporte deux pavés de béton, le «Best solo act international» et le «Best hit international».

Imagine Dragons a reçu le trophée de meilleur groupe international. Quant au prix du «Best breaking act international», il a été attribué à Rag'n'Bone Man. (ats/nxp)