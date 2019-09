NE: le siège de l'UDC au National est très convoité

Dans le canton de Neuchâtel, le siège de l'UDC au Conseil national est convoité de toutes parts.

La gauche pourrait en profiter pour renverser la majorité. Qu'elle y arrive ou pas, les Verts pourraient néanmoins prendre le fauteuil de Denis de la Reussille, du POP auquel ils sont pourtant apparentés.

Actuellement, aucun parti ne détient plus d'un siège à la Chambre du peuple et aucun bord politique n'a la majorité. La députation neuchâteloise est composée d'un socialiste (Jacques-André Maire), un popiste (Denis de la Reussille), un libéral-radical (Philippe Bauer) et un indépendant/ex-UDC (Raymond Clottu).

Elle sera très largement remaniée car Jacques-André Maire et Raymond Clottu ne se représentent pas, tandis que Philippe Bauer devrait logiquement être élu aux Etats. Le siège de l'UDC suscite de nombreuses convoitises car le parti, en perte de vitesse dans le canton, est en position de faiblesse pour conserver son poste.

En effet, le sortant Raymond Clottu a annoncé renoncer à se représenter et à demander sa réadmission à l'UDC neuchâteloise, dont il avait été exclu en 2017. Désormais, la seule locomotive de l'UDC pour le National est l'ex-conseiller national et ex-conseiller d'Etat Yvan Perrin qui avait dû quitter en 2014 son poste à l'exécutif neuchâtelois pour des raisons de santé.

Droite pas alliée

Le PLR aimerait profiter de cette baisse de régime du parti agrarien pour obtenir un second siège. Deux de ses candidats sont bien placés pour devenir conseiller national. Il s'agit de Damien Cottier, conseiller d'ambassade et ex-collaborateur personnel de Didier Burkhalter, et du député chaux-de-fonnier Andreas Jurt, spécialiste des dossiers fiscaux et bancaires.

Toutefois, un grain de sable s'est glissé dans la mécanique du PLR pour la conquête d'un 2e siège: la décision des Vert'libéraux de ne pas s'apparenter avec lui mais uniquement avec le PDC. Même si ses chances sont très minces, le centre espère ainsi doubler son score de 2015 et obtenir un siège.

La gauche espère la majorité

Le non-apparentement des Vert'libéraux et du PDC au PLR devrait jouer en faveur de l'UDC ou de la gauche. Le PS pense obtenir suffisamment de voix pour obtenir un 2e fauteuil à Berne et renverser la majorité. Le jeune avocat et député Baptiste Hurni est quasi assuré d'être élu. Parmi les trois autres candidats, le député suppléant Grégory Jaquet est le plus en vue.

A la gauche de la gauche, le popiste Denis de la Reussille, seul représentant de son parti sous la Coupole, s'est retrouvé relativement isolé lors de cette législature. Son siège est menacé par les Verts qui espèrent profiter aussi de la vague en faveur du climat.

Le biologiste chaux-de-fonnier Fabien Fivaz et l'avocate de Cressier Céline Vara ont déjà montré leurs ambitions. Le premier, qui n'avait pas réussi en 2015 à conserver le siège détenu jusque-là par Francine John-Calame, perdu au profit de Denis de la Reussille, espère avoir sa revanche.

La lutte sera serrée entre les deux candidats des Verts, par ailleurs tous deux députés en vue au Grand Conseil. Si le premier peut miser sur son expérience et sur un vote régionaliste des habitants des Montagnes neuchâteloises, la seconde, vice-présidente des Verts suisses, va s'attirer la sympathie des femmes.

Autre scénario possible si les Verts font une forte poussée et si l'UDC chute lourdement, c'est que le parti écologiste prenne le siège agrarien. La gauche aurait alors trois sièges au National: 1 Vert - 1 POP et 1 socialiste. Le 4e revenant au PLR.

Conseil des Etats: une femme

Au Conseil des Etats, les deux sortants Didier Berberat (PS) et Raphaël Comte (PLR) ne se représentent pas. L'enjeu de l'élection est surtout de savoir quelle femme sera élue entre les socialistes Martine Docourt Ducommun de Neuchâtel et Silvia Locatelli de La Chaux-de-Fonds, qui sont au coude à coude.

En effet, l'élection se fait à la proportionnelle et le PS et le PLR sont quasi assurés de conserver leur siège, vu les forces en présence. Le conseiller national PLR Philippe Bauer, habitant Auvernier (NE), devrait de son côté devenir sénateur. (ats/nxp)