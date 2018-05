Myclimate a compensé plus de 800'000 t de CO2

Cela représente une amélioration de plus de dix pour cent par rapport à l'année précédente, écrit l'association mardi dans un communiqué présentant son rapport annuel.

Myclimate offre la possibilité de compenser ses émissions de CO2. Un passager d'un vol peut ainsi utiliser le calculateur sur la page internet de l'association pour déterminer le montant nécessaire à compenser les émissions de son vol.

Un passager qui fait un aller-retour entre Genève et New York produira ainsi 2,3 tonnes de CO2. Cela représente 66 francs pour compenser ce voyage et il est possible sur le site avec cette somme de soutenir des fours efficaces au Kenya ou d'aider au reboisement au Nicaragua.

Cent millions de fonds

Selon son rapport annuel, myclimate a lancé l'année passée le programme «Cause we care», pour la protection du climat et le développement durable du tourisme suisse. Les clients d'un hôtel en Suisse peuvent, volontairement, payer un peu plus pour leur chambre afin de compenser les émissions. L'hôtel double cette somme.

Ces fonds sont destinés à des mesures globales et locales de changement climatique et de développement durable telles que la construction de panneaux solaires, la formation à la durabilité interne ou la construction de stations de vélos électriques gratuites.

En 2017, myclimate a atteint les 100 millions de francs de fonds pour la protection du climat, depuis sa création il y a quinze ans. Cette somme totale a permis de compenser six millions de tonnes de CO2.

Un résultat honorable, mais qui reste encore très limité par rapport à la situation en Suisse. En 2016, les émissions de gaz à effet de serre de notre pays se sont élevées à 48,3 millions de tonnes d'équivalents CO2, soit une augmentation de 0,4 million de tonnes par rapport à 2015.

(ats/nxp)