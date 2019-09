Moutons tués par le loup dans le Chablais valaisan

Le loup a attaqué des moutons dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'alpage de Chésery dans la commune de Val-d'Illiez. Pour l'heure, le garde-chasse dénombre sept bêtes attaquées, dont cinq sont mortes.

Les prélèvements ADN sont en cour, mais le garde-chasse Serge Mariéthoz est catégorique et confirme l'information diffusée sur le site internet de 24 Heures: il s'agit bien de l'oeuvre d'un ou de plusieurs loups. Selon lui, le troupeau était correctement protégé, rassemblé dans un parc de nuit.

Trois bêtes ont été retrouvées mortes et deux ont dû être achevées. Une a été ramenée blessée à l'écurie et une autre se trouve dans un endroit très escarpé et n'a pas encore pu être approchée, précise le garde-chasse. Il n'est pas exclu que l'on retrouve d'autres victimes sur l'alpage, une fois que l'épais brouillard se sera levé.

Présence d'une meute

Le loup a commis plusieurs attaques dans la commune de Val-d'Illiez depuis le 26 juillet dernier. Au total, une vingtaine de moutons ont été tués.

Le 22 août dernier, le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune a confirmé le 22 août dernier la présence d'une meute dans le Chablais. Trois loups adultes et sept louveteaux ont été repérés grâce à des pièges photographiques installés dans le cadre du suivi des grands prédateurs. (ats/nxp)