Moret en challenger de Cassis, Maudet en outsider imprévisible

Ce n’est pas encore le Bon, la Brute et le Truand. Mais le trio pour la succession de Didier Burkhalter présente des caractéristiques bien typées selon les médias alémaniques. Le Tessinois Ignazio Cassis joue le rôle du favori indiscutable, la Vaudoise Isabelle Moret celui de challenger et le Genevois Pierre Maudet complète le tableau dans la peau de l’outsider. Le Blick résume la course au Conseil fédéral dans le titre suivant: «Cassis en pole-position, Moret en embuscade et Maudet qui ferme la marche». Au téléjournal alémanique , on ne voit pas très bien comment Ignazio Cassis pourrait être empêché de devenir le prochain conseiller fédéral. La commentatrice relève que la carte féminine, dont jouit de facto Isabelle Moret, est un atout certes appréciable. Mais il ne suffira pas en fin de course face à un candidat qui a l’avantage d’être chef de groupe PLR et surtout originaire du Tessin.

Vaudois critiqués

Cette analyse recoupe celle de la NZZ pour qui Cassis est le grandissime favori en raison du nécessaire rééquilibre entre les régions, qu’elles soient géographiques ou linguistiques. Le commentateur passe une brossée aux Vaudois qui veulent encore un conseiller fédéral alors qu’ils en ont déjà un. «On a l’impression qu’on se rengorge un peu trop du côté de Lausanne». Ce n’est pas la seule pique à l’égard de la candidature vaudoise. «La lobbyiste en cheffe des hôpitaux veut siéger au Conseil fédéral» titre en Une du journal la Berner Zeitung pour présenter la candidature Moret. S’en suit un commentaire où le journaliste déplore que l’expérience dans un exécutif ne soit pas un critère majeur pour l’Assemblée fédérale. Un coup de pouce indirect au conseiller d’Etat Maudet.

Mais il ne faut pas s’y tromper. Si Isabelle Moret fait l’objet désormais d’un regard plus critique, c’est parce qu’elle est considérée unanimement comme la vraie challenger de Cassis. Pierre Maudet y est dépeint dans la presse comme un parfait outsider, rafraîchissant et dynamique pour certains, insaisissable et imprévisible pour d’autres. Seul le Blick imagine qu’il pourrait être paradoxalement sur le ticket PLR au détriment d’Isabelle Moret. Comment? Les partisans de Cassis, afin d’écarter immédiatement la challenger la plus sérieuse, pourraient être tentés le 1er septembre de voter Maudet en plus de leur poulain au sein du Groupe parlementaire PLR. Ils feraient ensuite des choux et du pâté du Genevois lors du vote à l’Assemblée fédérale le 20 septembre.

Moret victime d’une panne

A signaler dans cette course animée au Conseil fédéral qu’Isabelle Moret a été victime jeudi soir d’une panne. Elle devait être interrogée en direct jeudi soir dans l’émission de news «10 vor 10». L’occasion pour elle de montrer au public alémanique qu'elle maîtrise parfaitement le dialecte. Patatras. Fait rarissime, l’émission a dû être totalement annulée à cause d’une grosse panne technique. La présentatrice vedette Suzanne Wille s’est excusée et a promis à la Vaudoise, déjà présente sur le plateau, que ce n’était que partie remise..

Wir bitten um Entschuldigung. #10vor10 ist wegen Software Problemen ausgefallen. Mehr zu den BR Wahlen ein anderes Mal. @IsabelleMoret pic.twitter.com/5YJ0MnUBTr — Susanne Wille (@willesusanne) 10 août 2017

(TDG)