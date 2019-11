Montreux Noël se met sur son 25e pour 34 jours

Dès ce jeudi jusqu’au 24 décembre, Montreux Noël, né de l’imaginaire foisonnant de quatre commerçants de la place, déroulera moult fastes pour son 25e anniversaire. Plus de 550’000 visiteurs arpenteront les quais montreusiens entre place du Marché et Centre de Congrès. Ce ne sont pas moins de 172 chalets, proposant à la vente une multitude d’articles, qui cohabiteront sur plus d’un kilomètre de quais montreusiens. «68% des commerçants sont Suisses, 26% Français, spécialistes de l’artisanat, le reste venant d’Italie, d’Allemagne, de Hongrie et, cette année, de Russie», détaille Yves Cornaro, l’un des fondateurs et directeur de Montreux Noël, un des événements les plus courus de Suisse romande.

La Russie sera hôte d’honneur de la manifestation, comme elle le fut pour la première fois en 2009. L’occasion de connaître un peu mieux les us et coutumes de l’immense contrée, découvrir sa gastronomie ou faire connaissance avec Ded Moroz, le cousin russe de Papa Noël. Samedi 30 sera la journée officielle russe avec décorations traditionnelles, folklore et autres surprises.

Comme à l’accoutumée, le comité d’organisation a prévu quelques nouveautés. Comme une attraction participative devant la statue de Freddie Mercury. Tout un chacun pourra illuminer des sapins en pédalant sur des vélos. «Nous avons prévu d’autres événements inédits, poursuit Yves Cornaro. Comme la Santa’s Run, sorte de rallye pour les familles avec différentes étapes et des prix à gagner, le 8 décembre.» Une semaine plus tard, Montreux Noël proposera des descentes pour participants déguisés sur la piste de luge des Avants et pour les plus petits sur le traîneau roulant du Père Noël. Les enfants pourront fabriquer des lanternes à la Maison Visinand, puis défileront lors d’un grand cortège le 21 décembre.

Du vin chaud 100% suisse

Les attractions phares comme le Noël à Chillon, la Maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye et le traîneau volant de Papa Noël seront de la partie. Un marché du terroir toujours plus axé vers le développement durable sera encore plus à l’honneur avec cette année l’incontournable vin chaud qui sera désormais 100% suisse. Une dizaine de restaurants éphémères seront ouverts.

«Le budget pour trente-quatre jours de féerie est de 4,5 millions de francs. Une étude de la Haute École de gestion et de tourisme de Sierre a démontré que les retombées économiques profitant aux commerçants, hôteliers et restaurateurs de la région atteignent les 30 millions», conclut Yves Cornaro.