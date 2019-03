Mitage: la législation en vigueur a été décisive

Votations 10 février L'initiative contre le mitage du territoire, sèchement rejetée dimanche, était trop extrême et venait trop tôt, estime à l'unanimité la presse suisse lundi. Plus...

Votations 10 février Les Suisses ont refusé le texte à 64%. La laïcité est acceptée à Genève. A Montreux, la rénovation du centre des Congrès est refusée. Retrouvez le dépouillement du scrutin en direct. Plus...

Votations 10 février Les Suisses ont refusé à 63,7% l'initiative des Jeunes Verts. Le rejet est même massif en Valais avec un non à 78,7%. Opposants et initiants ne sont pas surpris. Plus...