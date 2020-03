Milliers de Suisses bloqués à l'étranger

Les vacances et les séjours à l'étranger sont en train de tourner au cauchemar pour de nombreux Suisses. En effet, avec les restrictions du trafic aérien et la fermeture des frontières, c'est désormais la galère pour rentrer au pays.

Des milliers d'Helvètes sont désormais bloqués à l'étranger et beaucoup se démènent pour trouver une solution de retour, relève le «Blick» mercredi. Selon le Département fédéral des affaires étrangères, 15'000 Suisses sont enregistrés comme étant en séjour à l'étranger. Mais en réalité, il y en aurait près de 50'000, estime le DFAE.

A chacun de se débrouiller

Mais pas question pour le DFAE de venir en aide aux Helvètes en rade. Chaque Suisse est responsable de ses déplacements, souligne son porte-parole. Berne conseille néanmoins à tous les Helvètes de rentrer le plus vite possible. «Plus ils attendent, plus le risque est grand qu'ils ne trouvent plus de possibilités de retour», explique le porte-parole du DFAE.

Et le DFAE de préciser que la Suisse ne viendra en aide à ses ressortissants «que s'il peut être prouvé qu'il n'y a absolument plus de possibilité de quitter le pays de manière indépendante».

La loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) prévoit en effet que toute personne porte elle-même la responsabilité lors de la préparation et l'exécution d'un séjour à l'étranger ou lors de l'exercice d'une activité à l'étranger. En conséquence, dans une situation de crise, les ressortissants suisses à l'étranger «doivent s'informer en tout temps et de manière indépendante sur la situation actuelle, notamment par le biais des médias, des communications des autorités locales, des sites internet des autorités sanitaires, de l'OFSP (COVID-19) et du DFAE (conseils aux voyageurs)», ajoutent les services d'Ignazio Cassis.

Avec l'aide des agences

Il est également attendu que les personnes concernées entreprennent des démarches de manière indépendante pour trouver des solutions alternatives (hébergement à l'hôtel, changements de réservation, annulations, options de retours alternatifs) avec l'aide de leur propre assurance de voyage, compagnie aérienne et tour-opérateur.

Justement, selon le «Blick», les agences de voyage tournent à plein régime pour aider leurs clients à trouver des vols pour rentrer. Des agences qui précisent que ces changements de plan sont à la charge des voyageurs. «S'il s'agit d'un voyage à forfait, l'agence est tenue de les aider, mais pas en termes financiers», souligne Walter Kunz, directeur de l'Association suisse du voyage.

Même les compagnies d'assurance ne couvriront pas ces frais supplémentaires. La raison: «Cet événement est classé comme une pandémie et est donc exclu de la couverture d'assurance».