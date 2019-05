Migros dispose désormais d'un service de colis

A l'avenir, les Suisses pourront retirer ou déposer leurs colis lors de leurs achats dans près de 300 filiales Migros à travers la Suisse. La Poste et Migros ont introduit ce service ce lundi, ont-elles annoncé.

Dépôt et retrait de colis dans près de 300 filiales Migros

Ce nouveau service de la Poste sera intégré dans l'offre «PickMup» de Migros, qui permet aux clients de retirer leurs commandes, ont-elles précisé dans un communiqué commun.

Pour retirer des colis ou des lettres recommandées dans les magasins du géant orange, il faut posséder un compte utilisateur en ligne de la Poste. Il est ainsi possible de faire réacheminer le colis ou la lettre recommandée dans la filiale souhaitée.

La Poste entend étendre son réseau en continu jusqu'en 2020. D'ici là, il est prévu que son réseau englobe plus de 4200 points d'accès différents aux services postaux, comme par exemple les filiales en partenariat, les points de dépôt et de retrait ou les automates My Post 24. (ats/nxp)