Migros, Aldi et de l'air en spray sont en lice pour un prix peu envié

Qui succédera aux CFF et ses façades venues de Chine, vainqueurs de «la Pierre du diable» 2018? Les candidats sont désormais connus et les votes en ligne ouverts. Migros, Aldi et de curieux marchands d’air pur se disputeront le «prix du transport absurde». Décerné chaque année par l’Initiative des Alpes, le titre épingle des marchandises au bilan écologique peu reluisant en raison du nombre de kilomètres effectués.

«L’eau, l’air, le jambon». S’il fallait trouver un slogan pour l’affiche 2019 de la compétition, ce pourrait être celui-ci. L’eau, d’abord, c’est celle de la marque «Voss», vendue depuis peu par Migros – Coop a décidé de retirer le produit de son assortiment. Venues de Norvège, ces bouteilles en verre parcourent 1512 kilomètres en camion et en bateau avant d’arriver dans les rayons suisses du géant orange. Leur bilan carbone est 7180 fois plus élevé que de l’eau du robinet locale.

Un autre détaillant se distingue cette année à cause du long voyage effectué par du jambon cuit. Tout commence aux Pays-Bas, où les porcs sont abattus. La viande est ensuite transportée en camions frigorifiques jusqu’en Italie pour être transformée. Étape suivante: l’Autriche, où elle est emballée. Puis enfin la Suisse: le paquet de jambon cuit «Gusto Italiano» a traversé deux fois les Alpes, l’équivalent de 1717 kilomètres. Son empreinte carbone est neuf fois plus élevée que du jambon local, selon les calculs de l’Initiative des Alpes.

L’air des Alpes en spray exporté en Asie

Troisième concurrent, Swiss Air Deluxe aurait aussi sa place dans une compétition «vertus miraculeuses». Cette entreprise zurichoise conditionne de l’air des Alpes en spray puis l’exporte dans des mégalopoles asiatiques polluées. Sur son site, elle promet très sérieusement que l’air suisse en bombe aide à perdre du poids, protège le cœur et améliore les valeurs sanguines. Une bouteille de 9 litres se vend 20 francs – un adulte respire environ 10'000 litres par jour. L’exportation de ce «gadget» en Thaïlande implique un transport de 22'300 kilomètres, souligne l’Initiative des Alpes.

Dans un contexte de sensibilité accrue au réchauffement climatique, le nom du lauréat 2019 de la Pierre du diable ne passera pas inaperçu. Lancé en 2002, le prix se fixe comme objectif de «sensibiliser les consommatrices et les consommateurs aux transports cachés et d’inciter les entreprises à être plus responsables». Responsable du projet, Isabelle Pasquier déclare dans un communiqué: «Pour réduire les gaz à effet de serre émis par la mobilité, il faut transporter moins et mieux. Renoncer aux transports de biens qui n’améliorent en rien notre qualité de vie demande de la vigilance, mais chacun et chacune peut y contribuer.»

Une malterie genevoise candidate au «Cristal de roche»

L’Initiative des Alpes distingue aussi les bons élèves. Trois candidats s’affrontent pour décrocher le prix positif du «Cristal de roche» grâce à des projets qui contribuent à réduire le fret et valorisent l’économie locale. Le Cercle des agriculteurs de Genève est en lice avec la malterie de Satigny. L’Alliance des organisations de consommateurs et ses «Repair Cafés» ainsi que Basis 57 et son projet de pisciculture complètent la liste des candidats.