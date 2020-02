Mgr Morerod: «Je n'étais pas au courant depuis 2011»

L'évêché avait été joint depuis le mercredi matin par nos soins. Réponse: Mgr Morerod était à l'étranger, il fallait donc patienter, pour des questions de décalage horaire. Après des heures d'attente, c'est finalement dans «Forum» que Mgr Morerod est sorti de son silence sur l'affaire qui enflamme le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg: l'abbé Paul Frochaux a été suspendu de sa fonction de curé de la cathédrale de Fribourg, car le «Tages-Anzeiger» et l'émission de TV «Rundschau» ont révélé le témoignage d'un homme, qui dit avoir été sa victime en 1998, alors qu'il n'avait que 17 ans. Après des baisers, l’abbé lui aurait saisi le pénis. L'abbé aurait également introduit le sien dans la bouche du jeune homme.

Le «Tages-Anzeiger» affirme que l'évêque Mgr Morerod était au courant de ces événements depuis 2011. Ce dernier a nié absolument cette version dans «Forum»: «J'ai bien regardé tous les dossiers transmis par la commission SOS Prévention, rien ne concerne cette affaire.»

L'évêque affirme avoir entendu parler d'une version édulcorée pour la première fois en 2016, de la bouche de l'abbé Frochaux: «Il m'a dit qu'il avait eu une fois dans sa vie une affaire avec un homme adulte. Jusqu'ici, la relation était imprécise à mes yeux. Si ce jeune n'avait pas 18 ans, cela change considérablement la donne.»

Une confrontation avait pourtant eu lieu à l'évêché en 2001. Quid du procès-verbal? «Il est très peu explicite, car je crois qu'il présupposait une connaissance des événements. L'abbé Frochaux demande pardon, mais la raison n'apparaît pas dans le PV. Il donne l'impression que tout a fini à l'amiable. » Problème: la lettre du jeune homme ayant provoqué cette rencontre n'est plus classée dans les archives de l'évêché...

A la radio, Mgr Morerod a réitéré sa volonté que la lumière soit faite. «Je n'ai jamais voulu cacher quoi que ce soit. Il faut tout me communiquer, non seulement à moi, mais surtout à Me Hariri, qui mène une enquête indépendante.»