Mergim, 7 ans, assassiné par une retraitée

L’affaire est aussi épouvantable qu’incroyable. Jeudi vers 12 h 30 dans un quartier tranquille de Bâle, Mergim, un écolier de 7 ans, est poignardé alors qu’il rentre chez lui. La jeune victime, touchée au cou, est retrouvée quelques minutes plus tard par une passante, gisant sur le trottoir dans une mare de sang. Son enseignante, qui rentrait également chez elle, s’est elle aussi précipitée à son chevet. Malgré l’intervention des secours et une opération d’urgence, le petit garçon succombe à ses blessures.

«Elle nous a pris ma jolie fleur»

L’agresseur? Une Suissesse de 75 ans. Après l’attaque, la vieille dame a, selon le Ministère public bâlois, «envoyé des SMS à plusieurs personnes ainsi qu’à des institutions indiquant qu’elle venait de poignarder un enfant». Elle s’est rendue peu après à la police. Le mobile? Des témoins ont rapporté à la «BaslerZeitung» avoir entendu les éclats d’une dispute peu avant la découverte de Mergim. L’assassin est en tout cas une parfaite inconnue, qui ne connaissait ni le petit ni son entourage. La mère de Mergim confirme n’avoir jamais rencontré la meurtrière de son enfant. «Je ne sais pas pourquoi elle a tué mon fils, confie-t-elle au quotidien alémanique «Blick». Pour quelle raison peut-on donner la mort ainsi? Elle a détruit nos vies.»

L’hypothèse du racisme, évoquée quelques heures après le drame en raison des origines kosovares du garçon, semble avoir été écartée. L’enquête s’axerait davantage sur un éventuel coup de folie. «Il subsiste des doutes sur la responsabilité pénale de l’accusée, confirme le Ministère public. Elle sera soumise à une expertise psychiatrique.» La maman est inconsolable. «Notre petit est parti, se désespère-t-elle. Elle nous a pris ma jolie fleur.» Hospitalisée, la jeune femme a vu son fils pour la dernière fois deux jours avant le drame. Elle n’a connu les circonstances de sa mort que le soir du drame seulement. Selon un proche qui s’est confié à albinfo.ch, la mère a d’abord cru que son fils avait été victime d’un accident de voiture.

Vive émotion en Suisse et au Kosovo

Dans le quartier bâlois, l’émotion est vive. Fleurs, peluches et bougies ont été déposées sur les lieux du drame. «J’espère que les larmes versées ne seront pas vaines», peut-on lire sur l’une des nombreuses pancartes laissées çà et là. Les élèves et les enseignants de l’école fréquentée par Mergim ont quant à eux été pris en charge par des psychologues dès vendredi matin. «Peut-être est-il impossible de retourner à la normalité, a admis Simon Thiriet, responsable de la communication du département de l’éducation bâlois. Mais il faut au moins essayer, ne serait-ce que pour donner un appui aux élèves.»

L’enfant sera enterré au Kosovo. L’émotion a d’ailleurs gagné le pays d’origine de la famille, provoquant même des réactions en plus haut lieu. «En ces temps très difficiles, joignons-nous à la douleur de la famille de Mergim, a écrit le président en personne du Kosovo, Hashim Thaci. Le Kosovo et la Suisse prieront pour lui!» Plusieurs autres membres du gouvernement ont également adressé leurs condoléances à la famille sur les réseaux sociaux. (TDG)