Même Claude D. échappe à l’internement à vie

L’internement à vie infligé à Claude D. par la justice vaudoise ne remplit pas les conditions requises. Le Tribunal fédéral est formel. Seule une des deux expertises psychiatriques exigées en pareil cas conclut à l’inaccessibilité pour toujours de l’intéressé à un traitement. Or il faudrait que les deux s’accordent sur ce point. Le procureur général Éric Cottier, puis avec lui le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois et ensuite la Cour d’appel pénale vaudoise étaient convaincus du contraire.

Cette décision de la Cour suprême réjouit peut-être davantage les détracteurs de l’internement à vie, voulu par la votation populaire de 2004, que l’intéressé lui-même. Elle est loin de signifier une quelconque atténuation de sa culpabilité et encore moins une remise en liberté. «Hormis l’internement à vie, le Tribunal fédéral a suivi l’appréciation des juges vaudois, souligne Éric Cottier. Sa condamnation pour assassinat et contrainte sexuelle est confirmée. Il reste un assassin à la responsabilité pleine et entière. Sous l’angle sécuritaire et répressif, le dispositif demeure en place, à savoir sa condamnation à la prison à vie.»

Rappelons que l’internement à vie est une mesure destinée à entrer en force le jour où un condamné à la prison à perpétuité viendrait à être libéré pour une raison ou une autre. Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure au printemps 2008, c’est la quatrième fois que le Tribunal fédéral l’annule. Le seul condamné suisse à l’internement à vie n’a jamais recouru contre sa mesure.

«Il fallait s’attendre à une telle décision, même si nous ne pouvons qu’être déçus, déplore Christine Bussat, fondatrice de l’Association Marche blanche qui avait soutenu l’initiative populaire. Peut-être aurait-il fallu prendre la problématique dans l’autre sens et décréter l’internement à vie lorsqu’on ne peut pas prouver qu’un individu peut guérir.»

D’ici à penser que cette mesure ultime est inapplicable, il y a un pas qu’Éric Cottier refuse de franchir. «Plus on va de l’avant, plus les décisions du Tribunal fédéral nous renseignent sur la manière qu’il a de lire et d’appliquer les dispositions très restrictives régissant ce type d’internement. La porte est étroite, mais elle existe. Je n’arrive pas à imaginer un cas dans lequel on pourrait être encore plus proche de l’internement à vie que celui de l’assassin de Marie.»

Un débat qui n’en finit pas

Nicolas Queloz, professeur de criminologie et de droit pénal à l’Université de Fribourg, observe que le Code pénal a repris les conditions de l’initiative et y a inclus des obstacles juridiques qui ne la rendent pas forcément inapplicable. Dans quel type de situation l’internement à vie pourrait-il être infligé? «Les psys estiment ne pas pouvoir se prononcer à plus de dix ou vingt ans, répond-il. On peut imaginer que l’internement à vie puisse dès lors être infligé à un condamné âgé, dont l’espérance de vie n’excéderait pas cette durée.» Nicolas Queloz ajoute que les conditions à remplir ne sont pas uniquement d’ordre psychiatrique: «Par exemple, dans un cas qu’il a rejeté, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’auteur avait voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique ou sexuelle de la victime.»

La compatibilité de l’internement à vie avec la Convention européenne des droits de l’homme n’a bien sûr pas fini de faire des vagues. Laurent Moreillon, avocat et professeur de droit à l’Université de Lausanne, fait remarquer que ce n’est pas au Tribunal fédéral de trancher cette question. Du moins pas dans un premier temps. «Il faudrait d’abord imaginer que les juges fédéraux approuvent la condamnation à une telle mesure dans un cas qui lui serait soumis, explique-t-il. Ce n’est qu’ensuite, lorsqu’un tel internement entrera en force, c’est-à-dire après que le condamné aura purgé sa peine de prison, que le Tribunal fédéral, saisi d’un recours sur la manière dont il est exécuté, dira s’il le juge compatible avec le droit supérieur.» Ardent opposant à l’internement à vie, Laurent Moreillon regrette que le Code pénal ne permette pas de prononcer des peines incompressibles comme c’est par exemple le cas dans le droit français. À ses yeux, cela aurait permis d’éviter bien des débats sur l’incarcération des criminels dangereux.

Pour Yvan Jeanneret, avocat et professeur de droit pénal à l’Université de Genève, l’initiative à l’origine de l’internement à vie revêt une forme d’imposture. Elle promet selon lui quelque chose qu’on ne peut pas réaliser.

La meilleure manière de s’en assurer ne serait-elle finalement pas de porter une de ces affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme? «Certainement, répond-il. Pour cela, il faudrait que le Tribunal fédéral valide un internement à vie, ce que nous ne souhaitons pas, et qu’une partie s’adresse à Strasbourg. Mais les juges sont malins. D’un point de vue politique, ce ne serait pas très habile s’ils venaient à le faire aujourd’hui. Nous sommes en campagne sur la question des juges étrangers et de la primauté du droit international. Cela reviendrait à fournir sur un plateau des arguments aux partisans de l’initiative sur cette question.»

(TDG)