Maudet attend des réponses de Trump, un «élément déstabilisateur»

Pierre Maudet court les travées et événements de Davos. Faire la promotion de Genève, suivre les derniers trends de la société digitale, établir de nouveaux contacts et prendre la température de la planète. Tel est le programme ordinaire de tout ministre à Davos, y compris cantonal. Il est très intéressé par le discours de Trump vendredi qui vient d'annoncer une baisse de l'imposition des entreprises avec le risque que certaines multinationales basées à Genève se laissent tenter par le déménagement transatlantique. Pierre Maudet se veut rassurant. Il explique aussi les enjeux de la digitalisation pour Genève.

Rencontre avec Peter Blake, chef du bureau de Washington du New York Times

Peter Blake explique ce qui a motivé Trump, le protectionniste, à venir à Davos, temple de la globalisation: «Il cherche une forme de reconnaissance et de respect. Il n'a jamais été invité ici comme homme d'affaires, alors maintenant il arrive avec toute l'aura du président. On ne peut plus lui fermer la porte.»

Peter Blake, qui couvre la Maison-Blanche pour un quatrième mandat présidentiel, explique aussi ce qui a changé profondément à la Maison-Blanche. Une première différence: le New York Times, dont l'audience a explosé depuis l'élection de Trump, a augmenté son équipe à Washington de 60 à 170 journalistes.

À Davos, Alain Berset attend Trump

Alain Berset est sur tous les fronts au Forum économique de Davos. En nouveau président de la Confédération, il y passe la semaine. Une douzaine de rencontres avec des chefs d’État et de gouvernement, des dizaines de discussions avec les puissants du business mondial. Et puis, jeudi ou vendredi, discrétion oblige, ce sera la rencontre avec Donald Trump, qui monte en station. Ils parleront fiscalité, sans doute, multilatéralisme, peut-être.

Rencontre avec Michael Møller à Davos

Au cours d'une interview accordée à Pierre Ruetschi, le directeur général des Nations Unies à Genève explique l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'ONU. Il détaille ce qu'il vient chercher à Davos, avec, en tête de ses préoccupations: le changement climatique.

Rencontre avec Filippo Grandi à Davos

Interview de Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur Davos et la crise des migrations: «J'ai beaucoup de raisons d'espérer, même si certains pays européens m'inquiètent par leur politique.»

Rencontre avec Peter Maurer à Davos

Le président du CICR, Peter Maurer est venu à Davos pour tenter de trouver de nouvelles pistes de financement de l'action humanitaire. Davos a prouvé son utilité ces dernières années, estime-t-il. Il refuse de parler d'impasse même si les besoins de l'humanitaire sont en croissance exponentielle alors que les moyens augmentent au mieux de façon linéaire. Il insiste sur l'inégalité des victimes face aux conflits dont les plus ravageurs sont oubliés.

