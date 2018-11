Marra seule candidate à la vice-présidence du PS

La conseillère nationale vaudoise Ada Marra est candidate à la vice-présidence du Parti socialiste suisse (PSS). Elle est la seule à s'être manifestée pour succéder à Géraldine Savary, démissionnaire.

Aucune autre candidature n'a été déposée, indique jeudi un porte-parole du parti à Keystone-ATS, confirmant une information de la RTS. Le délai courait jusqu'au mardi 20 novembre. La décision reviendra au congrès qui se tient le 1er décembre prochain à Brugg (AG).

A la place de Savary

Agée de 45 ans, licenciée en sciences politiques, Ada Marra est entrée au Parlement fédéral en 2007. Auparavant, celle qui possède un passeport suisse et italien, a notamment été députée au Grand Conseil. Très engagée sur les questions de migration et les jeunes, la quadragénaire préside notamment la Fondation Mère Sofia et est membre du comité directeur de Caritas Suisse.

Si elle est élue, elle succédera à ce poste à une autre Vaudoise: Géraldine Savary. Cette dernière a choisi de remettre ce mandat après que sa proximité avec le milliardaire Frederik Paulsen et son soutien à ses campagnes a fait la une des médias. (ats/nxp)