Malgré la canicule, les glaciers tiennent le coup

Europe La canicule accablante fait suffoquer des millions d'habitants en Europe occidentale. L'augmentation des températures n'a jamais été si rapide. Plus...

Météo Conséquence de la canicule qui sévit sur toute la Suisse, le record de chaleur pour l'année 2019 a été enregistré cet après-midi à Sion, avec 38 ° C. Plus...

Météo Les habitants du Vieux Continent suffoquent sous l'effet de la canicule qui sévit depuis le début de la semaine. Plus...

Environnement Les petits glaciers comme le Pizol ou le Glaser disparaissent peu à peu, la faute aux étés plus chauds et à la diminution des chutes de neige. Plus...