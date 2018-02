Lourdes peines pour un couple de malfrats

Le tribunal pénal du canton de Lucerne a condamné un couple de malfrats à de lourdes peines de prison pour brigandages. Ils ont bâillonné, ligoté et menacé de mort leurs victimes et leur ont dérobé des centaines de milliers de francs.

L'homme, un Allemand de 45 ans, a été condamné à 13 ans et 9 mois de prison. La femme, une Turque de 46 ans, a écopé de 10 ans et 6 mois de réclusion. Ils ont été reconnus coupables de brigandages, séquestrations avec circonstances aggravantes, violations de domicile et filouterie d'auberge. Le procureur a requis des peines de 18 ans de prison contre l'homme et de 15 ans contre la femme. Le jugement prononcé jeudi n'est pas encore entré en force.

La première affaire remonte au début de 2014. Les deux prévenus ont pris contact avec une femme qui voulait vendre son appartement. Comme ils étaient arrivés en retard au rendez-vous, la femme ne voulait plus leur montrer l'appartement. La prévenue a alors fait semblant de se sentir mal pour pouvoir entrer. Après lui avoir donné un verre d'eau, la femme a renvoyé le couple, car elle attendait une visite.

Menaces avec un couteau

Deux jours plus tard, les deux prévenus ont demandé à pouvoir entrer dans l'appartement sous prétexte d'avoir perdu une boucle d'oreille lors de la visite précédente. Une fois à l'intérieur, ils ont ligoté la femme et son partenaire, les ont menacés avec un couteau et ont étranglé la femme. Les accusés sont repartis avec 70'000 francs.

En février 2015, les prévenus ont pris contact avec un couple qui voulait vendre des actions. Arrivés dans l'appartement des vendeurs, les prévenus ont bâillonné et ligoté le couple qu'ils ont menacé de mort. Ils ont pris un butin de 40'000 francs.

Butin de 512'000 francs

Quelques mois plus tard, ils ont bâillonné et ligoté la propriétaire d'un atelier d'orfèvrerie et son partenaire à Hochdorf (LU). Ils les ont menacés avec un pistolet d'alarme. Les prévenus ont emporté 512'000 francs.

Dix jours plus tard, les deux accusés ont quitté un hôtel à Nottwil (LU) sans payer la facture qui se montait à 9000 francs. Ils ont été arrêtés peu de temps après. (ats/nxp)