Loteries et paris: chiffre d'affaires en légère hausse

Les loteries et paris suisses ont généré en 2018 un chiffre d'affaires de 2,87 milliards de francs. Cela représente une hausse de 1,9% par rapport à l'année précédente, soit plus de 53 millions de francs.

De ces 2,87 milliards de francs de chiffre d'affaires, 1,92 milliard ont été redistribués aux joueurs sous forme de gains, précise la statistique des loteries et des paris publiée vendredi par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Le produit brut des jeux, soit la différence entre ces deux chiffres, a augmenté de deux millions pour atteindre 944 millions.

Rapporté à la population suisse, le chiffre d'affaires correspond à une mise de 337 francs par habitant (contre 333 francs en 2017). Les gains se sont élevés à 227 francs par habitant en moyenne (contre 222 francs en 2017). La dépense nette moyenne s'élève donc à 110 francs.

Paris sportifs en hausse

Le chiffre d'affaires des paris sportifs a progressé de plus de 60 millions de francs en 2018, tandis que celui des loteries à numéros a connu un léger recul. Les jeux les plus lucratifs restent les deux loteries à numéros Swiss Lotto et Euro Millions.

Proposées par la Loterie romande et Swisslos (en Suisse alémanique et au Tessin), ces loteries ont généré près de 44 % du produit brut des jeux.

Les deux sociétés ont réalisé environ 99,8 % du produit brut des loteries et des paris. Elles ont reversé 588 millions de francs aux fonds cantonaux de loterie et du sport et, à titre de bénéficiaires directs, à des associations faîtières du domaine du sport.

Les petites loteries, organisées principalement par des associations pour financer leurs activités, représentent le reste du produit brut des jeux. (ats/nxp)