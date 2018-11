Leuthard «supprimerait les journaux gratuits»

Peu avant son départ du Conseil fédéral, Doris Leuthard a porté un regard critique sur la branche des médias lors de la journée du journalisme à Winterthour (ZH). La ministre de la communication supprimerait notamment les journaux gratuits.

Durant ses huit années en tant que ministre de la communication, Doris Leuthard a accompagné une phase importante de la branche des médias: la numérisation, le conflit entre éditeurs, et plus récemment aussi les concentrations et les suppressions d'emplois.

La conseillère fédérale a parlé d'un langage clair lors de la journée organisée jeudi par l'association «Qualität im Journalismus». «Je supprimerais immédiatement les journaux gratuits», a-t-elle notamment lancé, disant ne pas comprendre comment l'on peut offrir des services journalistiques gratuits.

Doris Leuthard a également peu de compréhension pour le rythme de la branche. Selon elle, il n'aurait pas fallu attendre aussi longtemps en matière de numérisation. A présent, les entreprises de médias devraient présenter leurs concepts dans un environnement électronique et investir dans les activités journalistiques.

La vanité des conseillers fédéraux

Doris Leuthard a également commenté son expérience personnelle avec les journalistes. Si on les critique et qu'on leur fait remarquer des erreurs, certains réagissent parfois «de façon hypersensible». Il appartient naturellement aux médias de se montrer critique, mais ils doivent alors faire des recherches et ne pas simplement se contenter de recopier, a souligné la conseillère fédérale.

En tant que femme en politique, Doris Leuthard a subi un traitement inégal, également par le biais des médias, qui n'informent pas de la même manière sur les conseillers fédéraux ou les conseillères fédérales, a-t-elle souligné. Elle n'a toutefois pas mentionné d'exemples concrets.

Malgré tout, les médias manqueront à l'Argovienne. «Chaque conseiller fédéral est un peu vaniteux», a-t-elle estimé. Tout le monde est dépendant des médias et chacun se sent flatté lorsque les commentaires sont positifs.

Doris Leuthard, âgée de 55 ans, a été élue au Conseil fédéral en 2006. Depuis 2010, elle dirige le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). En septembre, elle a annoncé son départ du Conseil fédéral d'ici à la fin de l'année. (ats/nxp)