Les vignerons devront faire avec 40% de moins

Le secteur vitivinicole pioche loin du lexique vineux pour parler de ces deux mois de crise. Chez Obrist, le directeur Alain Leder a «juste réussi à sauver les meubles». Quand Yves de Mestral, à Mont-sur-Rolle, estime avoir «tout juste gardé la tête hors de l’eau», des chiffres étayent ces impressions. «Par rapport à avril 2019, nous enregistrons plus de 90% de pertes dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, qui représentent 50% de notre chiffre d’affaires», indique Alain Leder. Pour Louis-Philippe Bovard, à Cully, «c’est deux mois et demi de perdus au minimum, peut-être quatre».

L’absence des foires et des salons, florissant habituellement au printemps, alourdit le bilan. «Les salons nous rapportent beaucoup. Là, grâce à notre magasin en ligne et aux livraisons, nous avons compensé un petit 20%», dit Yves de Mestral. Pour Alain Leder, la vente aux particuliers a «un peu comblé» ce manque à gagner, «mais ce n’est pas suffisant».

«L’été est foutu»

Ce qui inquiète beaucoup Yves de Mestral, c’est que «l’été est foutu». Une part importante de son millésime précédent est écoulée durant les festivals et autres manifestations. «En 2019, on a juste bouclé grâce à la bouteille», relève celui qui vend 60% de sa production en vrac. Frappant, aussi, l’exemple de cet autre vigneron qui estime perdre 400 bouteilles par match du LHC qui ne se joue pas.

Ces grands rassemblements annulés sont autant d’occasions manquées pour faire déguster les vins. «La dynamique de consommation est entravée», souligne Gilles Cornut, président de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV). Louis-Philippe Bovard va plus loin: «On a perdu la convivialité! Ce qui va être déterminant, c’est comment les gens vont reprendre le dessus après cette période de sinistrose.»

Car personne ne s’attend à une réelle reprise le 11 mai. «La consommation redémarrera très lentement, les gens épargnent et le vin n’est pas un produit de première nécessité», estime le vigneron de Cully. Puis, les caves des restaurateurs sont pleines. Gilles Cornut voit un petit espoir du côté des stations, où les touristes essentiellement suisses consommeront peut-être davantage local. Il observe déjà cela avec la fermeture des frontières: «Comme les achats hors de Suisse sont impossibles, la consommation locale a augmenté dans les régions transfrontalières.»

«Les consommateurs qui ont redécouvert les vins de proximité avec la crise vont-ils continuer à soutenir ce marché local après?» s’interroge Philippe Schenk, président des propriétaires de vignes d’Aigle, de Vevey et de Lavaux. Même si c’était le cas, Louis-Philippe Bovard pondère: «Notre consommer local, ce sont les bords du Léman, donc 1,5 million d’habitants. Ça fait peu!»

50 millions par mois

Alors que chaque cave vit une situation différente, la Fédération suisse des vignerons (FSV) a projeté le manque à gagner de cette période pour les vins suisses: 40% de diminution de chiffre d’affaires. En cause, restaurants, foires, mais aussi grandes surfaces et vente directe, où les achats ont globalement assez peu fonctionné. «Tout cela cumulé entraîne une perte de 50 millions par mois, sur 1,1 milliard de chiffre d’affaires annuel», indique Frédéric Borloz, président de la FSV.

L’idée de convertir du vin en solution hydroalcoolique a fait long feu (lire encadré). Mais d’autres pistes existent. La Confédération a déjà admis un assouplissement des règles de promotion, qui permet désormais aux Cantons de participer aux fonds propres de la branche. Une subvention au déclassement d’AOC en vin de table est aussi à l’étude, qui permettrait à certains d’aborder les vendanges avec des caves moins pleines.

De l’avis général, même si la crise est sans précédent, les Vaudois n’en sont pas encore à arracher leurs vignes, comme à Genève. «Il y aura des remises en question et ceux qui ont des vignes en bout de course vont attendre avant de replanter», estime Olivier Viret, responsable à la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture. On laisse le mot de la fin à Louis-Philippe Bovard, 85 ans: «Il y a eu 1960, puis 1982, on en est toujours sorti. Mais c’est vrai que cette fois, c’est du gros-grain.»