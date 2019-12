Les victimes de la Dépakine sont recensées

Une quarantaine de cas de malformations ou de troubles du développement en lien avec l'antiépileptique Dépakine ont été recensés en Suisse depuis 1990, selon une analyse dont le Conseil fédéral a pris connaissance ce vendredi. Ce médicament était prescrit d'une manière restrictive aux femmes enceintes en Suisse.

La Dépakine, premier antiépileptique à base d'acide valproïque (ou valproate), est autorisée depuis 1972 en Suisse, rappelle l'analyse réalisée par Swissmedic pour le Conseil fédéral. Entre 1990 et septembre 2018, plus de 800 notifications de divers effets indésirables liés au valproate ont été enregistrées en Suisse, selon une analyse de la banque de données nationale de Swissmedic.

Au total, 39 de ces notifications faisaient état de malformations ou de trouble du développement présentant un lien possible avec le valproate. La dernière notification de ce type a été reçue en 2018 et concerne une grossesse de 2014.

Environ 10% des enfants exposés in utero à la substance naissent avec des malformations congénitales, et des troubles graves du développement surviennent chez 30 à 40% d'entre eux. Les troubles du développement se manifestent souvent plusieurs années après la naissance et donc longtemps après la prise du médicament par la mère.

Le nombre de cas enregistrés en Suisse est bas en comparaison internationale, particulièrement en France, relève l'analyse. L'autorité française en charge des médicaments a transmis 653 notifications de trouble du développement à la banque de données de l'Organisation mondiale de la santé. Certaines estimations dénombrent plus de 6500 victimes de troubles du développement en France.

Prescription prudente

Swissmedic explique cette nette différence par une pratique restrictive en matière de prescription en Suisse. Les risques de malformations liées au valproate sont connus depuis la fin des années 1970. Eu égard à ces risques, le valproate était prescrit de manière très prudente aux femmes enceintes en Suisse depuis plus de 30 ans.

Ce n'est en revanche qu'à partir du début des années 2000 que les soupçons concernant les troubles du développement ont commencé à se préciser. En 2006, une mise en garde correspondante a été introduite dans les informations sur les médicaments en Suisse et dans d'autres pays. Depuis mars 2015, Swissmedic avertit du risque de malformation du fœtus lors de la grossesse.

Dégâts in utero

En France, après de multiples procédures, une action de groupe a été lancée fin 2016 par l'association des victimes de la Dépakine contre Sanofi afin d'obtenir des indemnisations pour les dizaines de milliers d'enfants soumis in utero à ce médicament. L'an dernier, plusieurs plaintes ont été déposées en Suisse.

Le nouveau droit de prescription, qui entrera en vigueur le 1er janvier, permettra aux personnes touchées de présenter des demandes d'indemnisation au titre de dommage tardif, souligne l'analyse. Les personnes lésées pourront désormais faire valoir leurs droits sur une période de 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit. (ats/nxp)