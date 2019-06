Les vapoteurs accusent les CFF de sadisme

«Protégez votre santé, n’allez pas dans les zones fumeurs pour vapoter.» Helvetic Vape, l’association suisse des utilisateurs de vaporisateurs personnels, a les naseaux fumants de colère. Elle s’insurge contre le fait que les vapoteurs ne puissent plus à l’avenir fumer sur les quais de gare mais doivent aller dans des espaces fumeurs avec les accros à la cigarette classique. Interview de son secrétaire Philippe Poirson.

Les espaces fumeurs des CFF sont «une menace pour l’intégrité physique des vapoteurs», dites-vous. Vous n’y allez pas un peu fort?

Non. On veut forcer les vapoteurs à aller dans les espaces fumeurs, où ils seront exposés au tabagisme passif. C’est extrêmement violent pour les néovapoteurs, qui sont dans une démarche de sevrage tabagique et qui seront confinés avec des fumeurs. C’est presque sadique de leur imposer cela. On sabote les efforts qui sont faits pour que les gens fument moins. Cette mesure est dénuée de bon sens et d’humanité. Et elle ne repose sur aucune base légale.

Les vapoteurs ne sont pas «forcés» d’aller dans un espace fumeurs. Ils n’ont qu’à s’abstenir.

Il est interdit de vapoter dans le train, ce que nous ne contestons pas. Il est interdit de vapoter sur le lieu de travail. Il est important de laisser des espaces où la prise de nicotine puisse se faire. Quand on veut tout interdire, on pousse les gens à braver les interdictions. C’est mieux que les vapoteurs puissent vapoter avant de prendre le train qu’une fois dedans.

Vous dites avoir proposé des mesures aux CFF autres que l’espace fumeurs. Lesquelles?

On voulait discuter avec les CFF, mais ils n’ont pas voulu. Ce que nous proposons? D’abord de laisser les gens vapoter sur les quais. Il n’y a pas de problème majeur actuellement. On crée en fait un problème où il n’y en a pas. L’autre possibilité est de créer un espace vapoteurs distinct de celui des fumeurs. Nous sommes ouverts à la discussion.

Il y a des usagers qui ne veulent pas de vapoteurs ni dans les trains ni sur les quais car cela les dérange!

Dans une certaine mesure, on peut comprendre la gêne. Nous demandons d’ailleurs aux vapoteurs d’être respectueux des autres usagers du quai. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de risque sanitaire. Et ce n’est pas parce que quelque chose nous incommode qu’il faut immédiatement l’interdire. Je suis agacé parfois par les discussions au téléphone dans un train ou par l’odeur d’un parfum très fort. Ce n’est pas pour autant que je demande de les interdire.

Vous dites que les vapoteurs doivent être respectueux. Cela signifie quoi concrètement?

Quand vous vapotez sur un quai, il convient de tirer des bouffées restreintes et de ne pas expulser de grandes volutes de vapeur. Cette dernière se disperse d’ailleurs plus rapidement que la fumée. En se plaçant à 1 ou 2 mètres de la personne la plus proche, on ne gêne personne. En fait, il faut simplement appliquer des règles de savoir-vivre. Quand vous ne connaissez pas quelqu’un, vous ne lui parlez pas à 30 cm de distance. (TDG)