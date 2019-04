Les vacances en Suisse sont toujours plus prisées

Les Suisses choisissent de plus en plus des destinations de vacances à proximité, selon le TCS. Le Tessin, le Valais et les Grisons sont prisés. A l'inverse, les pays à tradition islamique comme l'Egypte, les Emirats arabes unis ou la Turquie perdent en attractivité.

Les vacances à l'étranger restent attractives aux yeux des Suisses, indique lundi le 3e baromètre du voyage du Touring Club Suisse (TCS). Mais le Tessin, le Valais et les Grisons l'emportent cette année. Ces cantons se placent non seulement en tête des destinations préférées, mais ils réussissent aussi continuellement à gagner du terrain dans les préférences.

L'Italie reste en tête des destinations préférées à l'étranger, suivie de l'Espagne et du Portugal. Les pays à tradition islamique enregistrent un recul, malgré un sentiment général de sécurité renforcé et une baisse de la peur d'actes terroristes. (ats/nxp)