Les touristes captifs retrouvent l’air libre

Des sandwichs, du vin mousseux et une douche chaude. Un groupe de sept touristes alémaniques et leur guide n’ont pas boudé leur plaisir en retrouvant l’air libre dans la nuit de jeudi. Bloqués par un siphon, ils venaient de passer cinq jours reclus dans la grotte du Hölloch, dans le Muotatal schwytzois. Profitant d’une baisse du niveau des eaux, ils ont enfin pu regagner la sortie. Aucun d’entre eux n’a été blessé et ils sont rentrés chez eux le soir même, a informé la police cantonale vendredi matin. «Ils étaient fatigués mais de très bonne humeur», se réjouit Peter Draganits, cofondateur de Trekking Outdoor Team, l’entreprise qui organisait l’expédition. On doit le croire sur parole, les rescapés, âgés de 25 à 55 ans, ne souhaitant pas s’exprimer. Leur périple a commencé samedi matin. Les sept amis s’étaient inscrits pour une excursion de deux jours dans la grotte du Hölloch, l’une des plus grandes du monde.

Au programme de ce tour ne nécessitant aucune compétence particulière: visite des galeries, fondue et nuitée souterraine. Au moment de regagner la sortie, dimanche, la montée subite des eaux provoquée par d’abondantes pluies empêche leur retour. Heureusement pour eux, la grotte compte une dizaine de bivouacs bien équipés. Ils trouvent refuge dans l’un d’entre eux, créé il y a plus de soixante ans après un épisode semblable: quatre personnes étaient restées coincées durant dix jours. Commence une longue attente. Dans leur campement, il y a de quoi tuer le temps: une cuisine, des chaises, une table, un set de fondue, du fromage, quelques bouteilles de vin, des lits et des toilettes. «On s’y sent comme dans une cabane de montagne», décrit Peter Draganits. Un système de communication appelé Cave-Link leur permet d’échanger de courts messages avec l’extérieur. L’un des membres de l’expédition décrit la vie dans une grotte comme «un mélange d’Indiana Jones et d’aventure». Un autre raconte comment il a fêté ses 30 ans en mangeant une crème dessert.

«Un grand moment d'émotion»

On joue aux cartes, on se promène. Certains construisent une sculpture en glaise signée de leurs initiales et de la date de leur périple. Mercredi, des spéléologues expérimentés rejoignent le groupe pour leur livrer des victuailles, des jeux, des cigarettes, des messages de leurs proches ainsi qu’un doudou qui devient leur mascotte. Mais il leur faut patienter quelques jours avant de pouvoir gagner la sortie. Une décrue est prévue pour le week-end. Finalement, une petite fenêtre s’offre à eux plus tôt que prévu: jeudi, le niveau de l’eau s’est abaissé. L’équipée se dépêche de traverser le passage qui était bloqué quelques heures auparavant, l’eau leur monte jusqu’aux genoux. Accompagnés par les sauveteurs de Spéléo-Secours, ils remontent à la surface aux alentours de minuit, après avoir marché cinq heures.

«C’était un grand moment d’émotion. Je peux vous assurer qu’ils ont trouvé que c’était une belle expérience. Ils voulaient vivre une aventure de deux jours, elle en a duré cinq», commente Jean Godad, responsable d’intervention chez Spéléo-Secours. Peter Draganits n’a jamais douté de l’issue heureuse. «Il n’y avait pas de danger. Il fallait juste s’armer de patience. On ne peut pas aller contre la nature. Mais nous étions prêts à gérer ce genre d’incident, qui ne s’était pas produit depuis trente ans.» Les aventuriers d’une semaine vont reprendre leur vie à la surface. Retour à la normale aussi pour Trekking Outdoor. Les expéditions courtes reprennent ce samedi, mais pas celles de deux jours. (TDG)