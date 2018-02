«Les taux en goudron et en nicotine sont manipulés»

Les fumeurs ne connaissent pas forcément celles de leurs cigarettes par cœur, mais tous savent qu’elles sont là. En petits caractères, sur la tranche de chaque paquet sont inscrites les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, mesurées en microgrammes.

Mais leur maintien ne tient qu’à un fil. Dans la deuxième mouture de l’avant-projet de loi sur les produits du tabac (LPTab), en consultation jusqu’à fin mars (lire encadré), le Conseil fédéral propose en effet la suppression pure et simple de ces indications. Raison invoquée: elles seraient «trompeuses». «Il est établi que les niveaux des émissions figurant sur les unités de conditionnement des cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d’autres», développe Adrian Kay, porte-parole de l’Office de la santé publique (OFSP). En 2004, le même argument condamnait les mentions telles que «légère», «ultralégère» ou encore «mild». Pour remplacer les valeurs incriminées, la Confédération propose que soit inscrit sur chaque paquet: «la fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes».

Responsabilité individuelle

À quelques semaines de la fin de la consultation, chaque camp abat ses dernières cartes. Et, dans ce débat, la question de l’indication des teneurs est loin d’être anodine. Informatives pour les uns, manipulables pour les autres, elles sont au cœur du sujet. Partant, deux questions se posent: quel crédit donner à ces valeurs? Et sont-elles réellement trompeuses?

«En quoi des informations quantitatives pourraient-elles être trompeuses si elles sont conformes à la vérité, comme les y oblige la loi fédérale contre la concurrence déloyale? De telles indications ne servent qu’à guider les choix des consommateurs responsables», lance Martin Kuonen, membre de la direction du Centre Patronal et responsable de sa succursale bernoise. «Vouloir interdire ces mentions est aussi incompréhensible qu’inacceptable.»

«Il est admis que le tabac est nocif et que les jeunes doivent en être protégés par une réglementation particulière, mais ce n’est pas une raison pour un excès de réglementation»

Dans une prise de position libérale, l’avocat de formation prône la responsabilité individuelle des adultes plutôt qu’une «mise sous tutelle généralisée». Martin Kuonen refuse ainsi de signer «un chèque en blanc à une législation excessive interdisant à peu près tout».

Et de développer: «Il est admis que le tabac est nocif et que les jeunes doivent en être protégés par une réglementation particulière, mais ce n’est pas une raison pour un excès de réglementation. L’État n’a pas toujours à interférer dans tout. Ces teneurs sont utiles en ce qu’elles aident le consommateur majeur à s’informer. Il ne s’agit que de savoir si le produit est fortement dosé ou pas. C’est un plus pour les consommateurs, qui peuvent choisir les plus faibles teneurs ou les plus fortes.»

L’argument se tient. Mais vendredi matin, le site Internet du Monde dévoilait que le comité national français contre le tabagisme a récemment porté plainte contre quatre cigarettiers pour «mise en danger délibérée de la personne d’autrui». En cause: les taux de nicotine et de goudron indiqués seraient largement inférieurs à la réalité. «La teneur réelle en goudron et en nicotine serait, selon les sources, entre deux et dix fois supérieure (à celle indiquée) pour le goudron et cinq fois supérieure pour la nicotine», indique la plainte qu’a pu consulter Le Monde.

Microtrous en cause

À Genève, le professeur Jean-François Etter, fondateur de Stop-Tabac, évoque lui aussi un trucage. Et en dévoile les ressorts. «Sur les filtres se trouvent des microtrous qui ventilent la fumée. Lorsque les cigarettes se trouvent dans la machine à fumer qui permet de mesurer le taux des substances, une partie de la fumée s’échappe par les côtés, ce qui permet de faire baisser le taux. Mais lorsqu’elle est fumée par un humain, les doigts ou les lèvres de l’usager recouvrent ces microtrous, renvoyant la totalité de la fumée et de ses substances nocives dans les poumons. En clair: les taux en goudron et en nicotine sont manipulés.»

Indépendamment de ces possibles cas de tricherie qui ne sont pas sans rappeler les combines destinées à faire baisser les émissions polluantes des voitures, les partisans de la suppression des taux avancent un autre argument: la façon très peu humaine de fumer des machines qui servent à mesurer les teneurs. «Les machines à fumer tirent sur les cigarettes avec une intensité qui ne varie pas, ou peu, et en laissant passer beaucoup de temps entre chaque bouffée. Il s’agit donc d’un standard de consommation, qui ne correspond pas à la façon dont fument les gens, qui ont tendance à tirer plus fort selon si la teneur en nicotine est basse», explique Karin Zürcher, responsable du Centre d’information pour la prévention du tabagisme (CIPRET) Vaud. «La personne qui fume plus intensément n’influe pas sur le produit, dont les dosages en goudron et en nicotine ne varient pas», rétorque Martin Kuonen.

Du côté des cigarettiers, Julian Pidoux, porte-parole de Philip Morris SA, indique que la marque n’entend pas commenter la mesure. Le cigarettier est en revanche plus loquace pour critiquer un projet de loi qui, en dehors de la suppression des teneurs louée par les milieux de la prévention, ne semble séduire aucun des deux camps qui s’affrontent (lire encadré). (TDG)