Les supermarchés interdisent-ils l'entrée aux familles monoparentales?

Natacha se rendait dans sa Coop des Eaux-Vives pour faire ses courses, comme presque tous les jours. Mal lui en a pris. L'entrée du magasin lui a été interdite au motif que le supermarché n'acceptait «qu'une personne à la fois». Sauf que, dans le cas précis de Natacha, cette mère de famille ne dispose pas d'alternative de garde pour sa fille de 4 ans. Renoncer aux courses? Impossible. Faire garder son enfant par un voisin? Pas plus. Son témoignage n'est pas isolé. Plusieurs autres parents nous ont fait part de leur incompréhension quant à une mesure, somme toute problématique.

Cette interdiction est-elle légale? Est-elle le fruit du cerveau d'un agent de sécurité zélé? Nous avons contacté les grands distributeurs helvétiques pour faire le point.

Du côté de Migros, on rappelle que «tout le monde est le bienvenu à Migros», et qu'aucune interdiction n'a été décrétée pour les «mamans et papas accompagnés de leurs enfants». Le géant orange, via son service de communication, rappelle les consignes en vigueur: «Nous suivons les recommandations fédérales, qui conseillent une limite d’une personne par 10 m2 dans nos magasins. Il nous tient particulièrement à cœur que notre clientèle observe strictement les mesures de distance et d’hygiène recommandées par l’OFSP dans les files d’attente devant nos magasins. Nous souhaitons, dans ce contexte, faire appel à la responsabilité individuelle de chaque personne. Le coronavirus concerne tout le monde, et chaque personne peut contribuer à son échelle.»

Son principal concurrent, la Coop, nous répond en allemand, réponse que nous traduisons ici: «Si de nombreux clients souhaitent visiter un point de vente en même temps, nous demandons aux familles qu'une seule personne entre dans le magasin. Bien sûr, cela ne s'applique pas, naturellement aux parents, seuls, qui font des courses avec leurs enfants.» Le distributeur annonce rappeler cette règles dans tous ses points de vente.

Quant à la chaîne Denner dont Migros est l'actionnaire majoritaire, ce dernier n'a toujours pas – à l'heure où nous écrivons ces lignes – répondu à nos questions. Mais plusieurs témoignages font état d'un refus d'entrée à plusieurs parents accompagnés de leur enfant.