Les stations de ski retrouvent le sourire

Du début de la saison à la fin décembre 2017, les remontées mécaniques ont enregistré un bond de 36,4% du nombre d'hôtes par rapport à la même période de l'année précédente. L'hiver actuel fait également bonne figure par rapport à la moyenne des cinq dernières années, avec 13,6% de passagers supplémentaires, ont souligné vendredi les Remontées mécaniques suisses (RMS).

Des chutes de neige précoce jusqu'en plaine, des pistes en excellent état même dans les stations de basse altitude et des jours fériés bien placés ont permis cette reprise.

Bond dans les Préalpes

Reste que cet excellent résultat est à comparer avec ceux des dernières années, à savoir une série de débuts de saison exceptionnellement faibles en raison du manque de neige. «Le début de saison est par conséquent réjouissant, mais n'approche pas de record», nuancent les RMS.

Toutes les régions ont amélioré leurs chiffres. Les progressions s'avèrent spectaculaires dans les domaines skiables des Préalpes. Avec leur altitude généralement peu élevée, ces stations ont particulièrement souffert de l'arrivée tardive de l'hiver ces dernières années.

Le Valais a enregistré une croissance de 11,8% par rapport à l'année précédente, alors que les Grisons ont progressé de 15,6%. La fréquentation a quasiment quadruplé dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises, tandis qu'elle a presque été multipliée par dix au Tessin. Quant à l'Oberland bernois, il a connu une hausse du nombre de visiteurs de 61,4%.

Bases posées

«De bonnes bases sont maintenant posées pour la saison en cours», relève le président des RMS Dominique de Buman. Les deux semaines de Noël et de Nouvel An sont très importantes pour les remontées mécaniques puisqu'elles réalisent jusqu'à un cinquième de leur chiffre d'affaires annuel durant ces quelques jours, rappelle l'actuel président du Conseil national (PDC/FR).

L'hiver 2017/2018 restera dans les mémoires de manière positive en cas de météo favorable durant les week-ends et les vacances scolaires. Les chances d'assister à une reprise cet hiver dans les stations restent donc intactes, estiment les RMS.

Prix cassés

Il n'est pas encore possible d'évaluer l'influence des abonnements à bas prix ou des prix variables en fonction de la journée, relève l'organisation faîtière. Les premières évaluations seront possibles au plus tôt à la fin de la saison, et il sera probablement nécessaire d'attendre plusieurs saisons pour pouvoir tirer des conclusions solides.

Cette analyse était partagée par Christophe Clivaz, professeur sur le site de Sion de l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne, dans une enquête récemment publiée par l'ats. «Pour un chercheur, c'est intéressant de voir ce que ça va déclencher. Mais il faudra attendre plusieurs saisons», disait-il.

Quel que soit le résultat au final, les entreprises qui se sont engagées dans la voie des prix cassés ne pourront que difficilement faire machine arrière, estime M. Clivaz. S'il admet que le principe d'un abonnement unique pour plusieurs stations correspond aux attentes de la clientèle, il est plus dubitatif sur le prix.

«Secouer le cocotier»

Directeur de Télé Villars, Pierre Besson croit pourtant au virage tarifaire pris par de nombreuses entreprises. «On s'est endormis sur nos lauriers, c'est le moment de secouer le cocotier», disait celui qui est l'un des initiateurs du «Magic Pass», l'abonnement qui permet de skier dans 25 stations romandes pour moins de 360 francs la saison.

La mèche avait été allumée en 2016 par les remontées mécaniques de Saas Fee (VS), qui avaient lancé un véritable pavé dans la mare en proposant un abonnement de saison à 222 francs.

Si certaines stations ont suivi le mouvement, cette pléthore de forfaits à bas prix ne convainc pas partout et ne fait pas que des heureux. Président du conseil d'administration des remontées mécaniques de Fiesch-Eggishorn, Freddy Huber, par exemple, qualifie cette concurrence de «ruineuse». (ats/nxp)