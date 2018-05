Les sénateurs réempoignent l'égalité salariale

L'égalité salariale revient sur le devant de la scène au Conseil des Etats. Le projet visant à imposer une certaine transparence aux entreprises sur les salaires entre femmes et hommes est à nouveau à l'ordre du jour des sénateurs.

Par 25 voix contre 19, toutes masculines, le Conseil des Etats avait décidé lors de la session de printemps de renvoyer en commission le projet très contesté à droite. La majorité avait suivi la proposition de Konrad Graber (PDC/LU) visant à examiner des alternatives, en particulier des modèles d'autodéclaration.

La version qui sera débattue mardi matin est identique à la précédente. La commission maintient sa proposition de ne rendre obligatoire le contrôle de l'égalité salariale que pour les entreprises de plus de 100 personnes.

Le Conseil fédéral a lui fixé la barre à 50 employés. Son projet veut obliger les patrons à analyser tous les quatre ans les salaires dans leur entreprise et à faire contrôler ce travail par des tiers. Les entreprises devraient ensuite informer leurs employés des résultats des analyses.

Neuf ans

La majorité de la commission estime que la loi devra être évaluée au plus tard 9 ans après l'entrée en vigueur des dispositions et sa durée est limitée à 12 ans. A l'unanimité, elle veut introduire une nouvelle disposition qui pousse les entreprises du secteur public à s'engager davantage et à montrer l'exemple. Elles devraient ainsi obligatoirement publier les résultats et le détail des analyses sur l'égalité des salaires.

La droite propose un modèle de déclaration autonome dans les rapports de gestion pour les entreprises privées comptant plus de 100 collaborateurs. Ladite déclaration attesterait du respect de l'égalité salariale.

La droite souhaite également que la méthode d?analyse soit libre, que 10% des employés aient le droit d'exiger que l'entreprise prouve le respect de l'égalité salariale, et que les employeurs fonctionnant comme instance de décision dans le cadre d'une adjudication de marché public doivent apporter la preuve qu'ils respectent l'égalité salariale. (ats/nxp)