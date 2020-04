Les saisonniers gagnent la Suisse par les airs

«Nous avons payé les billets d’avion»

«Il y a encore un mois, nous ne savions pas si ça allait être possible de les engager.» Chef d’exploitation au Domaine de Valmont à Morges, Jérémie Rossier va accueillir onze Portugais le 28 avril pour travailler la vigne durant deux mois.



Les faire venir n’a pas été évident en raison de la fermeture des frontières. «Même si la Suisse acceptait de les laisser entrer, il fallait encore que le Portugal les laisse sortir.»



Finalement, des dérogations ont pu être octroyées. Normalement, les saisonniers de Jérémie Rossier se débrouillent pour atteindre la Suisse en car et sont défrayés pour le transport.



«Cette fois, nous avons décidé de leur acheter des billets d’avion pour éviter qu’ils traversent plusieurs frontières.» Mais difficile de trouver des places sur les rares lignes qui volent encore.



«Nous voulions qu’ils arrivent autour du 4 mai. Ce sera une semaine plus tôt car tout était plein. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à avoir procédé de cette manière.»



A-t-il tout de même envisagé d’engager des travailleurs indigènes avant de recourir à ces saisonniers?



«Nous avons de la peine à trouver des employés à l’année car les conditions de travail sont dures. Nos travailleurs fixes sont en majorité d’origine portugaise et comme ce sont eux qui forment leurs équipes, ils se tournent naturellement vers des gens qu’ils connaissent. Cela fait longtemps que cela fonctionne ainsi.»



Sur les onze saisonniers appelés en renfort chaque année, un peu plus de la moitié sont d’ailleurs des réguliers.



Émilie Wyss