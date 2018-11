Les résultats dans les cantons alémaniques

Les citoyens de plusieurs cantons alémaniques se prononcaient sur des objets de votations cantonales le 25 novembre. Fiscalité, droit de vote des Suisses de l'étranger pour l'élection au Conseil des Etats et compétences en matière de plan d'étude scolaire figurent parmi les principaux sujets soumis aux urnes.

Zurich dit «oui» au stade de football au Hardturm

Zurich disposera d'un nouveau stade de football dans quelques années. Les citoyens de la ville ont approuvé dimanche à 53,8% un projet au financement privé, englobant une arène de 18'500 places, deux tours de 137 mètres et 174 logements de coopérative au Hardturm. Les Zurichois ne votaient pas sur un crédit de construction, mais sur la cession des 55'000 m2 concernés, appartenant à la ville, à des investisseurs privés pour y construire un stade de 18'500 places.

Pas de plafonnement des primes maladie à Bâle-Campagne

Les primes maladie de l'assurance obligatoire de soins ne seront pas plafonnées à 10% du revenu des ménages à Bâle-Campagne. Les citoyens de ce canton ont refusé à 54,5% dimanche une initiative du PS s'inspirant du modèle vaudois. Le texte demandait que tout dépassement du seuil fixé soit à la charge du canton. Il voulait aussi modifier le montant maximal des déductions de primes.Les autorités combattaient le projet, estimant le mécanisme en vigueur pertinent tant d'un point de vue social que financier. Elles craignaient qu'il ne faille accorder des subsides à des ménages ayant des revenus plus élevés qu'à l'heure actuelle. Les citoyens de Bâle-Campagne se sont en outre prononcés sur la déclaration fiscale des coûts du logement. Ils ont approuvé à 81% un contre-projet à une initiative retirée entretemps. Cette modification met le canton en conformité avec le Tribunal fédéral, suite à une intervention des juges de Mon Repos en 2017. Par ailleurs, l'élection des juges des cours civiles de district sera désormais de la compétence du parlement de Bâle-Campagne. Une modification de la Constitution en ce sens a été acceptée à 83,02%.

Pas d'ouverture prolongée des magasins à Bâle-Ville

Les magasins ne pourront pas ouvrir plus longtemps à Bâle-Ville. Les citoyens ont clairement dit non dimanche au projet du parlement cantonal, contre lequel les syndicats avaient lancé un référendum. Les électeurs ont refusé par 59,66% des voix de permettre aux commerces de fermer deux heures plus tard les samedis et les veilles de jours fériés (à 20h00) et une heure plus tard le jeudi précédant Pâques (à 18h00). C'est la troisième fois depuis 2002 que les électeurs de Bâle-Ville s'opposent à une extension des heures d'ouverture des magasins. Les citoyens bâlois se sont en outre prononcés à 61% en faveur d'un projet de réaménagement d'une zone industrielle dans le quartier de St. Johann. Le plan de construction «VoltaNord» prévoit la création de 3000 nouveaux emplois et la réalisation de logements pour 1900 personnes sur 11,7 hectares, à proximité de la douane de St-Louis (F).

Suisses de l'étranger: oui argovien au droit de vote pour les Etats

Les Suisses de l'étranger inscrits en Argovie pourront pour la première fois participer aux élections du Conseil des Etats lors des fédérales d'octobre 2019. Les citoyens du canton ont approuvé de justesse une modification de la constitution en ce sens. Les Argoviens ont dit «oui» à 50,68% à une modification de la constitution octroyant aux 9300 personnes concernées le droit de vote et d'éligibilité pour la Chambre des cantons. Le droit de vote des Suisses de l'étranger lors d'élections aux Etats est déjà une réalité dans douze autres cantons dont Berne, Jura, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Zurich.

Double non grison aux initiatives sur les plans d'études scolaires

Les plans d'études scolaires des Grisons ne relèveront pas de la compétence du Grand Conseil. Les citoyens du canton ont balayé dimanche une double initiative demandant que le gouvernement et les pédagogues cèdent cette prérogative au parlement. La double initiative visait en première ligne le plan d'études scolaire alémanique (Lehrplan 21). Les électeurs ont rejeté un texte constitutionnel par 74,69% des voix et son pendant législatif par 76,34% des voix. Les initiants demandaient que les «questions importantes» dans le domaine de l'enseignement obligatoire soient du ressort du parlement cantonal, et que les changements soient soumis au référendum facultatif. Les autorités y étaient opposées.

Les Uranais assouplissent leur frein à l'endettement

Le frein à l'endettement sera assoupli dans le canton d'Uri, afin de garantir de grands investissements. Les Uranais ont largement approuvé dimanche une nouvelle loi en ce sens. Les citoyens du canton ont dit «oui» à 76,07% à la nouvelle loi sur l'équilibre budgétaire. Le texte permet une situation déficitaire durable, si les réserves financières compensent l'excédent de dépenses. Les Uranais ont aussi accepté à 75,91% une modification de la loi sur l'impôt direct. Ce texte régit une nouvelle répartition des tâches entre canton et communes dans l'encaissement des impôts, notamment.

Les St-Gallois plébiscitent le projet d'agrandissement d'une prison

Les St-Gallois ont plébiscité dimanche un crédit de 60,2 millions de francs pour l'assainissement et l'agrandissement de la prison d'Altstätten (SG). Sa capacité sera triplée et le Ministère public du district emménagera lui aussi dans le futur complexe. Les citoyens ont approuvé le projet à 80,06%. Les citoyens du canton ont également dit «oui» à 81,95% à une loi de mise en oeuvre de la législation fédérale sur la formation professionnelle. (ats/nxp)