Les propriétaires de chalet «ne lâchent pas le morceau»

Il faudra bien qu’une décision tombe un jour, car on commence à être lassé.» Après un coup d’œil à son bateau amarré à une dizaine de mètres de la rive, le regard de François Kistler dérive vers le large. Comme des dizaines d’autres propriétaires des chalets situés dans les marais protégés de la Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, le Neuchâtelois vit depuis des années avec l’idée de perdre un jour sa résidence secondaire établie à Font, près d’Estavayer-le-Lac (FR).

Il y a un mois, les cantons de Vaud et de Fribourg ont réitéré leur intention de démanteler définitivement ces maisonnettes, construites par des privés entre 1920 et 1962, avant que la réserve naturelle de la Grande Cariçaie ne soit créée (lire l'encadré). Cet ultimatum n’a pas empêché François et son épouse, Claude, de passer un 28e été consécutif dans le chalet familial. Un havre de paix qu’ils sont prêts à défendre avec l’aide de leurs enfants.

La relève est prête

«Cette annonce nous a surpris. Nous étions pourtant prêts à reprendre les négociations avec les associations de protection de la nature pour trouver un terrain d’entente, relève François Kistler, également président de l’Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel et du lac de Morat (ARSUD). On va continuer à se battre pour le garder. Nos enfants et nos petits-enfants nous ont aussi rejoints à plusieurs reprises cet été et ils sont là pour reprendre le flambeau.» Son fils, Aël, se montre déterminé: «Je laisse pour l’instant la responsabilité de défendre nos intérêts à mon papa, mais je serais moi-même prêt à m’engager pour cette cause.»

Installée sur sa terrasse, à quelques dizaines de mètres du chalet des Kistler, Claire-Lise Converset admet une certaine fatigue après ce énième soubresaut. «C’est maintenant à la nouvelle génération de se battre, car je suis trop vieille pour cela», lâche avec un sourire cette Veveysanne d’origine. Son compagnon, Philippe Jaquet, admet son incompréhension: «L’impact est vraiment minime. Ce serait dommage de tout arracher à coups de bulldozer.»

«Nous venons ici depuis qu’on est bébés»

Au bout du lac, à Cudrefin, Virginie, sa sœur cadette Michèle et leurs amis sont en mode farniente, pieds nus dans le sable, verres de rosé en main à l’ombre de leur chalet. La petite équipe réagit au quart de tour à l’évocation de la possible démolition des bâtiments. «Cela fait vingt ans que l’on vit avec cette perspective. C’est difficile, car on s’attend à tout moment à recevoir du courrier ou à une annonce allant en ce sens. Nous venons pourtant ici depuis qu’on est bébés», raconte Michèle. Virginie, acquiesce. «On participe aux assemblées générales de l’ARSUD pour voir ce qui se passe et pour développer des arguments. Le but est de s’organiser», confie la trentenaire fribourgeoise.

A quelques mètres de là, un bruit d’aspirateur se fait entendre dans l’une des bâtisses. Attablée face à un solitaire «très difficile» et une salade de tomates, Madeleine s’insurge contre ce qu’elle considère comme «une injustice» à l’égard des propriétaires des chalets. «On se charge de l’entretien des rives et on a un rôle de gardien. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous n’allons pas lâcher le morceau», confie Yves, sur le pas-de-porte de leur propriété. Ces Bâlois ne voient pourtant pas une issue se décider prochainement. «Les politiciens changent, mais le dossier ne bouge pas. On en a ras le bol», répondent les estivants, avant de s’en retourner vaquer à leurs occupations. (TDG)