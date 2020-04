Les profs posent leurs conditions pour la réouverture des écoles

Les cours dans les écoles, suspendus depuis le 16 mars dans tout le pays, vont-ils reprendre à la fin du mois? D'ici au mois de juin ou... pas du tout? C’est la question qui agite parents d’élèves et enseignants, quelques heures avant les annonces très attendues du Conseil fédéral sur le sujet. Même si la réouverture des lieux d’enseignements apparaît comme l’une des premières mesures de déconfinement en Suisse, les professeurs n’y retourneront que sous certaines conditions.

«On ne peut pas rouvrir les écoles du jour au lendemain sans prendre les précautions nécessaires, avertit Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands (SER). Il faut penser à la santé des élèves et des enseignants avant tout. Si les mesures sanitaires et les distanciations sociales ne peuvent pas être assurées, il est prématuré de retourner dans les établissements scolaires».

Même son de cloche du côté de l’Association vaudoise des maîtres de gymnase (AVMG). La sécurité sanitaire doit primer. Si les recommandations de l’OFSP devaient rester les mêmes, il paraît extrêmement compliqué, voire impossible, d’envisager un retour des élèves et des enseignants dans les écoles.

«Il est impossible de faire respecter les recommandations de l’OFSP dans les établissements scolaires, explique Emmanuelle Nicolet, présidente de l’AVMG. Il n’y a jamais 2 mètres de distance entre les élèves, nous n’avons pas de gel hydroalcoolique et on voit mal comment un enseignement avec des masques pourrait se faire dans de bonnes conditions. Rouvrir les écoles reviendrait à jeter les gestes barrières à la poubelle, et nous sommes convaincus qu’ils ont encore un sens».

Paradoxe

Cette volonté de rouvrir les écoles paraît d’ailleurs paradoxale pour certains : «Au début de l’épidémie, on nous a dit qu’il fallait impérativement fermer les établissements scolaires car ils étaient des lieux propices à la propagation du virus. Aujourd’hui, ce sont les premiers qu’on veut rouvrir, ce n’est pas logique, note Gregory Durand, président de la Société pédagogique vaudoise. Cette volonté de réouverture poursuit uniquement un objectif économique. On peut le comprendre, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la santé des élèves et des enseignants».

Néanmoins, il reste difficile pour les enseignants d’avoir une position tranchée sur le sujet. Car cette fermeture forcée coûte plus cher à certains élèves qu’à d’autres. «D’un point de vue purement pédagogique, il faudrait militer pour une réouverture. Sans se précipiter, s’il fallait envisager une première solution, celle de faire venir d’abord les élèves en difficulté serait à privilégier», explique Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise.

Une proposition soutenue par son homologue vaudois : «Nous ne sommes plus à un mois près. Il faudrait désormais se concentrer sur l’après et comment aider les élèves qui ont des difficultés. Reprendre le contact et retisser un lien sera primordial avant d’envisager la suite».

Les écoles primaires et les classes secondaires connaîtront-elles des réouvertures différentes? Le relâchement des mesures sanitaires dans les établissements scolaires sera-t-il coordonné au niveau fédéral ou laissé à la charge des gouvernements cantonaux? Les différents acteurs de l’enseignement espèrent tous avoir des réponses concrètes après la séance du Conseil fédéral.