Les prix de l'électricité vont grimper en 2020

Coupure de courant Une partie de la vieille ville a été privée de courant samedi matin suite à un incendie qui s'est déclaré dans un poste de transformation. Plus...

Suisse Que ce soient des cyberattaques ou les catastrophes naturelles, le Conseil national veut garantir l'approvisionnement en électricité. en améliorant la sécurité. Plus...

Electricité La commission de l'énergie du Conseil national demande la mise en place d'un marché et de prix favorables à la sécurité de l'approvisionnement et à la stabilité du système. Plus...