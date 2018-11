«Les primes poussent de plus en plus de personnes vers la pauvreté»

Caritas tire la sonnette d’alarme. L’organisation a exigé ce lundi que les primes d’assurance maladie ne coûtent pas plus d’un mois de salaire. Selon elle, la situation actuelle menace plus de 600 000 personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté. Car si leur facture ne cesse d’augmenter, les montants des subsides qui leur sont accordés baissent dans de nombreux cantons.

D’après l’Office fédéral de la statistique, les ménages consacrent 6,2% de leur revenu brut aux primes. Mais cette moyenne cache des disparités. Selon Caritas, la proportion est de 12,3% pour les 20% de familles les plus pauvres, contre 3,5% pour les plus riches. Et depuis vingt ans, l’addition a doublé alors que les salaires réels n’ont augmenté que de 14%. «Nos consultations sociales montrent que les primes d’assurances maladie poussent de plus en plus de personnes vers le seuil de pauvreté», résume Bettina Fredrich, responsable du Service spécialisé politique sociale.

«Nous avons eu des années difficiles du point de vue financier. Mais nous essayons de combler ces baisses (ndlr: dans les subventions)»

Dans notre système de prime par tête, les subventions doivent garantir le volet social. Mais pour Caritas, les moyens ne sont pas suffisants. Dans la majorité des cantons, les montants alloués ne sont plus adaptés à l’évolution des primes et certains les ont même réduits. Les cantons et la Confédération cofinancent en effet ces soutiens. Si l’enveloppe de Berne doit suivre la hausse des primes, les cantons sont libres de fixer la leur. Caritas, qui les a interrogés sur leurs pratiques, note de fortes variations sur les sommes et sur le seuil à partir duquel cette aide est accordée.

Cliquer ici pour agrandir

De façon générale, les cantons romands s’en sortent mieux. Les contributions versées par Vaud et Genève sont supérieures à celles de la Confédération (voir le tableau), ce qui n’est pas le cas dans dix-neuf autres cantons. Vaud est d’ailleurs cité en exemple (lire encadré). Mais chez Caritas, on s’inquiète de voir que la ceinture a été serrée ailleurs.

Autre problème, le pot commun destiné à réduire les primes sert aussi à financer l’assurance maladie des bénéficiaires de l’aide sociale ou de prestations complémentaires – une tâche que les cantons devraient assumer seuls, selon Hugo Fasel. Et plus de la moitié d’entre eux y puisent pour rembourser aux assurances les actes de défaut de biens (des personnes poursuivies sans succès parce qu’elles n’ont pas payé leurs primes).

Programmes d’austérité

Du coup, il ne reste qu’une «partie congrue» pour les autres subsides. Le montant absolu destiné à cette réduction ordinaire des primes a constamment diminué dans dix-sept cantons entre 2011 et 2017. «Cela signifie qu’il y a moins d’argent pour soutenir les personnes de la classe moyenne inférieure, qui risquent de tomber dans la précarité, détaille Hugo Fasel. Lucerne a par exemple réduit de moitié son enveloppe. Ce Canton a diminué ses impôts. On voit que cela s’est fait sur le dos des plus petits revenus.»

«Tous les cantons ne diminuent pas les montants alloués à ces subventions. Mais une majorité le font, c’est un fait et il y a là un potentiel de conflit social», réagit Michael Jordi, secrétaire général de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS).

Il y a moins d’argent pour soutenir les personnes de la classe moyenne inférieure, qui risquent de tomber dans la précarité

Souvent, ces baisses sont décidées après que les parlements cantonaux ont demandé aux gouvernements de présenter des programmes d’austérité. «Ces subventions sont l’un des points où il existe une marge de manœuvre.» De telles mesures ont été soutenues en votations populaires dans les cantons de Bâle-Campagne et d’Argovie.

Quant au fait que ces montants sont versés à ceux qui touchent l’aide sociale ou des prestations complémentaires, le secrétaire général de la CDS réfute la critique: «Ces bénéficiaires sont aussi des assurés de condition économique modeste selon la loi sur l’assurance maladie, qui doivent être soutenus.»

En Suisse romande, le Valais alloue des moyens inférieurs à ceux versés par la Confédération. «Nous avons eu des années difficiles du point de vue financier, explique la ministre en charge du dossier, Esther Waeber-Kalbermatten. Mais nous essayons de combler ces baisses et, en 2019, nous avons prévu d’allouer 77,3 millions de francs à ce poste.» Selon elle, il faut tenir compte d’un autre point: le montant réel des primes, inférieures en Valais par rapport à la moyenne suisse. Le programme gouvernemental, conclut-elle, prévoit d’instaurer une règle selon laquelle le montant des subsides de son canton devrait évoluer de manière identique à la part de la Confédération.

(TDG)