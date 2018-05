Les poulains ne défileront plus au Marché-Concours

Une tradition ancestrale est mise à mal aux Franches-Montagnes. Le défilé de poulains attelés, qui a lieu chaque été dans le cadre du Marché-Concours de Saignelégier, provoque l’indignation de la Protection suisse des animaux (PSA). Au mois d’août dernier, elle diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux. La Toile s’enflamme. Dans cette prise de vue d’une minute, on peut voir qu’un jeune équidé hennit fortement et finit par se défaire de la charrette qu’il est supposé traîner lors du traditionnel cortège.

Immédiatement les défenseurs des animaux s’emparent de l’incident. Ils dénoncent un poulain affolé, anxieux, et ajoutent qu’à son jeune âge l’animal n’est pas suffisamment développé pour être pourvu d’un mors et attelé. Selon la PSA, l’effort dépasse les capacités de l’animal à cet âge. Contactée, la porte-parole de la Protection suisse des animaux, Helen Sandmeier, nous a confirmé la détermination de son institution dans ce dossier.

Le Haras national aussi s’émeut de la situation. Et l’affirme dans un rapport relayé vendredi par «Arc-Info». L’institution d’Avenches, dans le petit film, «constate que du stress et de la peur sont identifiables». Elle conclut qu’«utiliser de si jeunes chevaux en l’absence de leur mère n’est ni appropriée ni justifiable et désapprouve donc cette pratique.»

«Ces poulains sont heureux»

Aux Franches-Montagnes, où le cheval du même nom est roi, la polémique passe très mal et la colère gronde. L’éleveur qui passait des heures à entraîner ses poulains pour le cortège a décidé de stopper net. Pascal Boillat en a informé dernièrement le comité de la manifestation: «Tout ça, c’est de la mauvaise publicité. Je ne dirai pas un mot de plus.» Éleveur au Bémont (JU), son collègue Jean-Louis Beuret est également remonté. «C’est du grand n’importe quoi. Si cette tradition tombe, ça va beaucoup trop loin. Ces poulains sont éloignés de leur mère durant une heure ou deux, ils peuvent le supporter. J’affirme même qu’ils ont de la chance, car on prend davantage soin d’eux. Ce sont des poulains heureux», martèle le septuagénaire franc-montagnard. Et son épouse d’oser une comparaison: «À la crèche, les jeunes enfants se retrouvent esseulés bien plus longtemps que nos poulains.»

Face à la polémique, le président du Marché-Concours, Gérard Queloz, se dit navré, même s’il peut vivre avec cette nouvelle donne. «Le Marché-Concours peut continuer à s’épanouir sans l’attelage de poulains. Autant vivre notre manifestation sans heurt. Nous trouverons une solution originale pour montrer au public la docilité de notre cheval, même en bas âge.» Sur le fond, le Franc-Montagnard relève les changements de mentalité auxquels son comité doit faire face. «Les sensibilités se modifient. La Protection suisse des animaux nous surveille et balance des vidéos en ligne sur les réseaux sociaux. Après, nous recevons des dizaines de courriels. Cela nous complique rudement la tâche.»

Il n’est pas le seul à pointer du doigt l’évolution de la société. Vétérinaire et président de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin, Pierre Berthold regrette ce regard de plus en plus sourcilleux et bien loin de la réalité des animaux en question. «Je constate une certaine sensiblerie et méconnaissance, pas toujours à bon escient. On surréagit. D’une manière générale, ces bêtes de 6 mois aiment se montrer et jouer avec le public. C’est un vrai jeu et une belle distraction pour la majeure partie des visiteurs. Depuis longtemps, j’observe ces poulains évoluer. Ils sont attendrissants, beaux à voir et gais. Si, en amont, l’éducation est bien faite, il n’y a aucune contrainte.»

«Nous franchissons un cap»

Le conseiller national Jean-Paul Gschwind (PDC/JU), vétérinaire à la retraite, se doutait bien que l’attelage de poulains serait tôt ou tard remis en question. «Le milieu est devenu extrêmement émotionnel, décrit le politicien jurassien, qui préside aussi la Fédération suisse du cheval Franches-Montagnes. Je ne suis pas surpris, mais je trouve qu’avec l’abandon de ce défilé nous franchissons un cap. De mon point de vue, ces chevaux ne vivent pas une torture. Et en principe leurs mères se trouvent dans les parages durant le cortège.» Quant à l’argument de la PSA sur l’effort excessif demandé aux poulains, le vétérinaire Pierre Berthold le balaie. «On ne supporte plus de voir les chevaux travailler et transpirer, mais il faut rappeler que les animaux aiment et ont besoin de l’effort, comme les êtres humains d’ailleurs. Nous ne devons pas les contenir dans la ouate. Le rôle de l’homme, c’est de les respecter, les comprendre et les soigner.»

À la suite de la dénonciation de la PSA et de ses conséquences, Jean-Paul Gschwind craint pour l’avenir. «Il ne faudrait pas que l’abandon du défilé de poulains soit un premier pas vers d’autres interdictions, comme l’attelage ou l’utilisation du mors. Je signale aussi que, historiquement, au Marché-Concours, le premier prix de la tombola, c’est un poulain. Cela aussi pose un gros problème à la PSA.»

Alors que le Marché-Concours de Saignelégier célèbre sa 115e édition du 10 au 12 août prochain, il paraît désormais certain que l’une de ses attractions les plus en vue ne sera pas de la fête. La décision formelle d’abandonner le cortège de poulains sera prise le 30 mai par le comité de la plus grande manifestation jurassienne. (TDG)