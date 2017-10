Les pilotes de F/A-18 s'entraîneront en Ecosse

Les pilotes militaires suisses se préparent à leur grande migration hivernale. En novembre, ils s'envolent traditionnellement vers le nord pour s'exercer au vol de nuit et à basse altitude. Depuis 1998, ils prenaient la direction de la Norvège mais cette année, ils découvriront l’Écosse, comme le relate la NZZ dans son édition du 25 octobre.

La base d'Örland en Norvège fait l'objet d'importants travaux pour devenir le principal point d'appui de l'aviation nationale. Elle souffre actuellement d'un manque de capacités, ce qui a poussé les forces aériennes suisses à chercher des alternatives. Elles en ont trouvé une à Lossiemouth, à 90 kilomètres au nord-ouest d'Aberdeen en Écosse.

Du whisky à la place de l'aquavit

Cette région offre des conditions idéales d'entraînement et d'environnement, a souligné la porte-parole Delphine Allemand. La base de la Royal Air Force dispose des infrastructures pour le stationnement et les exercices des avions suisses. Il existe en outre un accord de coopération entre la Grande-Bretagne et la Suisse depuis 2004.

L'entraînement se déroulera du 13 novembre au 8 décembre en deux phases. Près de 35 pilotes et une centaine de personnes au sol y prendront part. Une dizaine de F/A-18 seront mis à contribution.

Ce transfert pourrait devenir permanent puisque les forces aériennes suisses envisagent un engagement à long terme à Lossiemouth, ne prévoyant pas de retour en Norvège à l'heure actuelle. Comme l'a résumé avec un humour un collaborateur du DDPS, le whisky va remplacer l'aquavit...

