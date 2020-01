Les petits Suisses ont inondé le Père Noël de lettres

Le Père Noël reçoit chaque année davantage de courrier sans qu'il n'existe une explication concluante à ce phénomène. Il est possible que dans un monde de plus en plus numérique, on apprécie davantage l'élément physique, avance La Poste dans un communiqué de presse ce mardi.

Depuis des années, environ 60% des lettres proviennent de Suisse romande, où les lettres au Père Noël ont une longue tradition. Une lettre sur cinq vient de Suisse alémanique et près de 15%, du Tessin.

De plus en plus souvent, les jardins d'enfants, les écoles enfantines et autres classes d'école profitent de l'occasion pour envoyer des lettres et des dessins au Père Noël et à l'Enfant Jésus. Cette année, le nombre de classes et jardins d'enfants participant à l'opération, 308 au total, est en hausse de 21% par rapport à 2018.

Avec des bonbons!

Parfois, des sucreries se trouvent aussi dans les lettres et les colis adressés au Père Noël. Mais ce sont surtout les lolettes qui s'empilent chez les assistants et les assistantes du Père Noël. Car le moment venu, les enfants envoient leur lolette au Père Noël en lui promettant qu'ils n'en auront plus jamais besoin.

En 2019, six collaborateurs et collaboratrices du centre de tri et de distribution du Tessin, le bureau des objets trouvés de la Poste, ont à nouveau aidé le Père Noël à répondre à toutes les lettres d'enfants dans les temps. Pour prêter main forte au Père Noël, l'équipe a préparé des enveloppes-réponses dorées munies d'un timbre de Noël et du cachet de Berne-Bethlehem ainsi qu'un petit cadeau-surprise: en 2019, il s'agissait d'un petit album à colorier ainsi que d'autocollants sur le thème de Noël.

En tout, les collaborateurs ont pu retrouver la trace de 91% des jeunes expéditeurs et expéditrices et leur répondre personnellement. (ats/nxp)