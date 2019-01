Les paysans veulent éviter les vols grâce au paiement mobile

«Je vide la caisse deux fois par jour et je vais directement déposer l’argent à la banque, explique Rosalba Rufer. C’est encombrant et stressant de garder cet argent liquide à la ferme.» L’angoisse qu’endure Rosalba lorsqu’elle travaille aux côtés de son mari dans leur exploitation familiale, à Colombier, au-dessus de Morges, pourrait bien finir par disparaître. Grâce aux paiements mobiles, les propriétaires de libres-services n’auront plus besoin de se préoccuper des pièces et billets restant d’ordinaire à la vue de tous dans la caissette sur le comptoir. C’est du moins ce qu’affirme l’Union suisse des paysans (USP) dans un communiqué diffusé la semaine dernière.

Après une phase de test fructueuse menée en Argovie, l’USP invite tous les agriculteurs du pays à passer au paiement mobile grâce à Twint, une application spécialisée dans les transactions numériques qui monte en puissance en Suisse. L’USP a aussi créé une plateforme en ligne pour permettre aux paysans de s’enregistrer et ainsi tenir un registre des marchés agricoles acceptant l’argent virtuel.

L’alternative mobile a tout de suite séduit la famille Rufer, qui vend les produits de ses cultures dans un petit magasin en self-service. À la suite d’une période de vols fréquents, ces agriculteurs vaudois ont fait le choix de poser une caméra dans leur échoppe, avant de découvrir l’option téléphonique. Ils utilisent Twint depuis fin 2017 en complément à leur crousille habituelle. Rosalba espère qu’un jour, l’entier de sa clientèle passera au numérique. La transition lui simplifierait la vie car, malgré l’esprit collégial qui règne au village, la Vaudoise continue à prendre ses précautions.

En Valais, Gérard Constantin et son épouse Éliane font office de pionniers. Le couple a intégré Twint depuis bientôt trois ans à la Ferme des Roseaux, à Sion. Dans leur petit cabanon de vente, on trouve des caisses vertes alignées contenant pommes, carottes, asperges ou jus de fruits… et une affichette avec un simple code QR à scanner épinglée au mur. Une manière de se moderniser et, surtout, d’essayer de se prémunir contre les voleurs. Car la confiance sur laquelle se base par essence le concept du libre-service, assez répandu dans les exploitations de Suisse romande, peut parfois être brisée.

Les deux Sédunois, à l’esprit soixante-huitard bien marqué, en ont hélas fait l’expérience plusieurs fois. «La vente en libre-service attire de temps en temps des gens malintentionnés, soupire Gérard. On nous a volé plusieurs milliers de francs au total.» Dénoncés à la police, ces cas restent toutefois marginaux selon l’agriculteur valaisan. La caissette à monnaie est toujours là, mais Gérard a installé un système de surveillance entre-temps et encourage aujourd’hui ses clients à payer de manière virtuelle.

Les avantages du mobile

Quand on leur demande pourquoi ils ont opté pour une application mobile plutôt qu’un système de terminal à cartes bancaires, comme on en voit partout dans les supermarchés ou les restaurants, les réponses des agriculteurs sont diverses. Pour Rosalba Rufer, l’appareil à cartes de crédit coûte trop cher pour ce qu’il rapporte, en comptant les frais d’installation et les commissions. Au contraire, l’application Twint est gratuite à télécharger et propose des tarifs moins coûteux en prélevant environ 1,3% par transaction.

Gérard Constantin, quant à lui, pointe du doigt la complexité de ces terminaux à cartes: «Il faut obligatoirement un référent qui sache utiliser ces appareils. Avec une application mobile, le client peut se débrouiller tout seul à l’aide de son téléphone portable, c’est pratique.» À condition d’avoir un smartphone fonctionnant sous les systèmes d’exploitation iOS (iPhone) ou Android.

«Pas encore spontané»

«Avec seulement 5% de nos ventes effectuées via Twint, on se disait au début que ça ne prendrait jamais», confie Gérard Constantin. Deux ans plus tard, ce chiffre a décuplé: un achat sur quatre est désormais effectué de cette manière à la Ferme des Roseaux. D’après l’agriculteur valaisan, certains de ses clients fidèles auraient installé l’application uniquement pour faire leurs achats chez lui. Il envisage désormais de supprimer entièrement sa caisse physique au profit du numérique: «Ça n’empêchera certainement pas les gens de voler de la marchandise, mais on supprime ainsi la tentation de partir avec la caisse.»

Du côté de Colombier, la transition au paiement mobile semble prendre plus de temps. «Ce n’est pas encore un geste spontané, les gens préfèrent encore les liquidités ou les bulletins de paiement traditionnels», constate Rosalba. La Vaudoise remarquant aussi que ce sont le plus souvent des gens de passage qui paient par téléphone.

L’application Twint est encore souvent jugée trop compliquée à utiliser en raison des configurations à effectuer au préalable. Mais en tant que fervente utilisatrice, la famille Rufer en vante souvent les mérites à ses clients et son entourage. Elle ne désespère pas de voir cette technologie révolutionner les marchés agricoles. (TDG)