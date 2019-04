Les paysans contre l'accord-cadre avec l'UE

Suisse Une commission souhaite que la Confédération discute davantage avec Bruxelles afin d'améliorer l'accord institutionnel. Plus...

Suisse La commission de l'économie du Conseil des Etats recommande d'apporter des précisions ou des interprétations à l'accord institutionnel conclu avec l'Union européenne. Plus...

Suisse Si le Conseil fédéral veut que le peuple approuve l'accord institutionnel avec l'Union européenne, il devra préparer une série de clarifications préalables. Plus...

Suisse L'Association suisse des banquiers veut un accord institutionnel avec l'Union européenne, qui lui garantirait un accès total au marché unique, et plus seulement limité. Plus...