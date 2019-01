Les paysannes refusent l'initiative contre le mitage

L'initiative «Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu bâti», soumise au vote le 10 février, «limite l'innovation et le développement raisonnable de l'économie et des exploitations agricoles», selon l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF), qui rejoint ainsi la position de l'Union suisse des paysans (USP). Elle risque de restreindre les «possibilités d'innovation et de développement» de l'agriculture.

L'USPF soutient pourtant l'intention de cette initiative qui est notamment portée par l'Association des petits paysans. Quel que soit le résultat de la votation, «les efforts en vue d'une utilisation limitée du sol suisse doivent être poursuivis» préviennent les femmes paysannes.

L'initiative contre le mitage veut mettre une limite à l'extension des zones à bâtir. Sa mesure phare prévoit que toute nouvelle parcelle à bâtir doit être compensée par le dézonage d'une parcelle de valeur équivalente ailleurs. (ats/nxp)